Hatıraları fotoğrafa çeviren yapay zeka çıktı

Proje, OpenAI ve diğer yapay zeka şirketlerinin en eski modellerini emekliye ayırabileceği endişesini taşıyor. Çünkü bu eski modeller, fotoğraflara bazen insan anılarının sunduğu kusurları içeriyorlar. Eğer bu gerçekleşirse, proje daha yeni modelleri kullanmak zorunda kalacak ve bu da anıların gerçekçiliğini etkileyebilir.