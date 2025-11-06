  • İSTANBUL
Hataylı Ümit dünyayı hayran bıraktı! Mars’ta koloni kuracak sistemi tasarladı

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hataylı Ümit dünyayı hayran bıraktı! Mars'ta koloni kuracak sistemi tasarladı

11 yaşında olmasına rağmen uluslararası bilim ve matematik olimpiyatlarında büyük başarılar kazanan Hataylı Ümit Keçik, Mars’ta yaşamı mümkün kılmak için tasarladığı proje ile dikkatleri üzerine çekti. Amerikan Rice Üniversitesi’nden eğitim daveti alan genç dahi, şimdi gözünü NASA’ya dikti.




Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ümit Keçik, bilim tutkusuyla sınırları aşıyor.




Ümit Keçik, ileri seviyedeki zekası ve problem çözmedeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Anne ve babası tarafından teknolojik aletlerden uzak tutularak büyütülen ve her gün bir kitap okuyarak yaşamını sürdüren Keçik, Türkiye’de düzenlenen bilgi yarışmasında 1'inci olduktan sonra Tayland’da düzenlenen SIMSO (Singapore International Mathematical and Science Olympiad) yarışmasında dünya üçüncüsü olma başarısını elde etmişti. Zekası ve azmiyle takdir toplayan küçük dahi Keçik; güneş enerjisiyle çalışan roket, tarım ve hayvancılık sistemleri, yapay yerçekimi ve altın dedektörüyle Mars’ta kolonileşmeyi hedefleyen proje tasarladı. Geliştirdiği projeyle Mars’ta yaşanabilir alanlar oluşturmayı amaçlayan Ümit Keçik, "Projemde Mars’ta kolonileşme için yapay yerçekimi alanları, gıda ve içecek üretim sistemleri bulunuyor. Roket, Dünya’nın yerçekiminden çıktıktan sonra itici kuvvetlerle yoluna devam edecek. Mars’ta bozulan ekipmanları tamir etmek için altın dedektörü kullanacağım. Ayrıca Mors alfabesiyle çalışan bir iletişim sistemi kurarak Dünya ile güneş enerjisi üzerinden bağlantı sağlamayı planlıyorum. İlk hedefim Mars’ı daha yaşanabilir hale getirmek için bir prototip roket üretmek" dedi.




Mars’ta kolonileşmeyi hedefleyen projesini NASA’ya sunmayı planladığını belirten Keçik, Amerikan Rice Üniversitesi’nden davet aldığını anlatarak, "Bu davetten sonra NASA’ya projemi birinci elden sunmayı planlıyorum. Kabul edilme ihtimali düşük olsa da inancım tam. Çünkü tarım, hayvancılık ve enerji sistemlerini bir araya getiren bir proje geliştirdim" ifadelerini kullandı. Oğlunun projesinde en büyük destekçisi olan anne Nurhan Keçik, "Bu süreçte benden destek istemesi çok gurur vericiydi. Kopernikus Bilim Olimpiyatı’nda dördüncü oldu ve Amerika’daki bir üniversiteden davet aldı. Onu oraya götürmeyi çok istiyorum. İnşallah kısmet olur." dedi.




Baba Ercüment Keçik de oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bir baba olarak her zaman çocuklarımın arkasındayım. Ümit, birçok uluslararası olimpiyata katıldı ve dereceler elde etti. İmkanım olursa onu NASA’daki brifinge göndermeyi çok isterim. Bu, onun için büyük bir fırsat olacak" diye konuştu.

