Hatay'da 25 milyon TL'sini kaybetti!

Hatay’ın ekonomik olarak ayağa kalkması için çalışmaya hazır olduğunu belirten Kara, "Antakya’da 3 dairem ağır hasarlı ve burada 5 katlı binamız yıkıldı. Her 1 katı 250 metrekare olmak üzere, üst katlarda biz yaşıyorduk ailemle. Alt katlarda 240 metrekare satış mağazam vardı, en alt katlarda da depolarımız vardı. Burada bir sürü kaybımız var. En azından 25 milyonluk zararım var. Arabam, patpatım ve depodaki ürünlerin hepsi gitti. Geriyeyse enkaz kaldı. Yetkililerin yardımıyla kalkınmak istiyorum. Hatay’ı kalkındırmak istiyorlarsa ben hazırım. Benim 400 - 500 müşterim var, bana tekrar ayağa kalkmak için bana iş yeri lazım" dedi.