Hastanelerle ilgili flaş karar! Artık mümkün olmayacak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hastanelerle ilgili flaş karar! Artık mümkün olmayacak

Sağlık Bakanlığı, hastane ve özel sağlık kuruluşlarının açılışına yeni düzenleme getirdi.


Foto - Hastanelerle ilgili flaş karar! Artık mümkün olmayacak

Artık sağlık tesisi açmak isteyenler lisans almak için ihaleye girecek. Lisanslar devredilemeyecek, belirli sayıda verilecek ve tek başına işletme hakkı sağlamayacak.


Foto - Hastanelerle ilgili flaş karar! Artık mümkün olmayacak

Sağlık Bakanlığı, hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşlarının açılışına yeni düzenleme getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği ile bundan böyle hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler lisans almak zorunda olacak ve bu lisanslar devredilemeyecek.


Foto - Hastanelerle ilgili flaş karar! Artık mümkün olmayacak

Yönetmeliğin amacı, "Sağlık Bakanlığının planlamaları çerçevesinde, belirli sağlık hizmetlerinin verilmesine veya özel sağlık kuruluşu açılmasına yetki veren lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemek" olarak tanımlandı. Yeni düzenlemeye göre, devlet her yıl belirli sayıda sağlık hizmeti lisansı oluşturacak. Bu lisanslar açık artırma yöntemiyle ihale edilerek verilecek ve devredilemez nitelikte olacak.


Foto - Hastanelerle ilgili flaş karar! Artık mümkün olmayacak

Bir sağlık kuruluşu satılsa bile, lisansın devri mümkün olmayacak. Yeni hastane açmak isteyen yatırımcıların ihaleye katılarak lisans almaları zorunlu hale gelecek. Sağlık Bakanlığı her yıl, sağlık tesisleriyle ilgili planlama ilanı yayımlayacak. Bu ilanla birlikte, hangi bölgelerde ve kaç adet lisans verileceği duyurulacak. Lisansların geçerlilik süresi yönetmelikte belirtilecek. Ancak lisans sahibi olmak, tek başına sağlık kuruluşu açma ve işletme hakkı anlamına gelmeyecek. Lisans alan kişi veya kurumların ayrıca ruhsat ve faaliyet izni alması gerekecek.


Foto - Hastanelerle ilgili flaş karar! Artık mümkün olmayacak

Yönetmeliğe göre lisans başvurusu yapacak kişi veya kurumların sağlık alanında sicilinin temiz olması şart.


Foto - Hastanelerle ilgili flaş karar! Artık mümkün olmayacak

Yönetmelikte şöyle denildi: "Yeni sağlık kuruluşu lisans ilanına başvurabilmek için gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişiliğinde pay sahibi olanların; 1219 sayılı Kanunun 28. maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu görevinden ihraç edilmemiş olması ve ortaklık yapısında bu kişilerin bulunmaması zorunludur."


Foto - Hastanelerle ilgili flaş karar! Artık mümkün olmayacak

Ayrıca iflas eden, konkordato ilan eden, tasfiye sürecinde olan veya mahkeme yönetimi altında bulunan kişi ve şirketler de ihalelere katılamayacak.

