Hastanelerle ilgili flaş karar! Artık mümkün olmayacak

Bir sağlık kuruluşu satılsa bile, lisansın devri mümkün olmayacak. Yeni hastane açmak isteyen yatırımcıların ihaleye katılarak lisans almaları zorunlu hale gelecek. Sağlık Bakanlığı her yıl, sağlık tesisleriyle ilgili planlama ilanı yayımlayacak. Bu ilanla birlikte, hangi bölgelerde ve kaç adet lisans verileceği duyurulacak. Lisansların geçerlilik süresi yönetmelikte belirtilecek. Ancak lisans sahibi olmak, tek başına sağlık kuruluşu açma ve işletme hakkı anlamına gelmeyecek. Lisans alan kişi veya kurumların ayrıca ruhsat ve faaliyet izni alması gerekecek.