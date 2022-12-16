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Sağlık
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Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

2022-12-16 22:22:52
Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

Son dönemde hastaneler dolup dolup taşıyor. Özellikle çocuklarda, domuz gribi yani İnfluenza en sık rastlanan sorunların başında geliyor. Pek çok okulda hastalıklar sebebiyle devamsızlık yapanların sayısı arttı. Acil servislerde yer bulmak güçleşti. Hatta özellikle çocuk servislerinde yatan hasta sayısının da yüksek olduğu hekimlerce ifade ediliyor. Artan vakaların ardından pek çok kişi 'İnfluenza nedir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, domuz gribi belirtileri nelerdir?

#1
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

Domuz gribi nedir? Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Grip kuzey yarım kürede yer alan her ülkede ifade edilen aylar arasında toplumda önemli sayıda kişiyi etkileyen bir hastalıktır. Bu aylarda hasta kişi sayısının belirgin şekilde artması beklenen bir süreçtir ve salgın olarak değerlendirilmemeli, mevsimsel grip hastalığı aktif dönemi olarak ifade edilmelidir.

#2
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

İnsanlarda olduğu gibi her canlının kendine ait grip virüsleri mevcuttur ve kuş gribi halk arasında bunun bilinen en güzel örneğidir. Diğer canlılara ait grip virüslerinin insanları hastalandırması beklenmez. Bununla birlikte 2009 yılında tüm dünyanın yaşadığı domuz gribi salgınında olduğu gibi, hayvanlardaki grip virüsleri insanlara geçiş özelliği kazanabilmekte ve tüm dünyayı etkileyen pandemiye neden olabilmektedir. Ancak domuzlardan insanlara geçen domuz gribi virüsleri gibi virüslerde tüm dünyayı etkileyecek bir salgına neden olma yetisini birkaç yıl içerisinde kaybetmekte, sonraki yıllarda mevsimsel influenza etkenleri arasında yerini almaktadır.

#3
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

Başka bir deyişle domuz gribi ifadesi sadece tüm dünyayı etkilediği pandemi döneminde kullanılmıştır ve artık salgın sonrasındaki yıllarda mevsimsel grip etkenleri arasında yer almaktadır, domuz gribi olarak tanımlanmamaktadır.

#4
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

İnfluenza belirtileri nelerdir? Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, vücut ağrıları, baş ağrısı, üşüme, titreme, burun tıkanıklığı, iştah kaybı...

#5
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, bu sene gribin çok yaygın olduğunu belirterek çocukların kapalı ve kalabalık alanlarda maske takmalarını önerdi.

#6
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

Prof. Dr. Çokuğraş, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Acil ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ana bilim dallarından öğretim üyeleriyle yaptığı bilgilendirme toplantısında, her sağlıklı çocuğun mevsimsel olarak hastalanabildiğini, okula giden çocukların bu enfeksiyonları daha fazla yaşayabildiğini ve yılda 6-8 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirilebildiğini anlattı.

#7
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

Son dönemde arka arkaya enfeksiyonlara yol açan bir salgın yaşandığını ancak bunun normal bir süreç olduğunu belirten Çokuğraş, "Bu sene influenza, grip çok yaygın. Onun dışında RSV (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs), Adenovirüs gibi 200 civarında virüs var. Bunlar arka arkaya çocuklarda enfeksiyona yol açıyor. Hangi virüs hangi belirtiye yol açıyor bunu söylemek mümkün değil." bilgisini verdi.

#8
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

Çokuğraş, virüslerin ortak belirtilerinin, öksürük, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı olduğunu kaydetti. Acil serviste vakaların arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Çokuğraş, "Normal koşullarda acil servisimize 150 hasta geliyordu şimdi bu sayı 400'lere yaklaşmaya başladı. Bu ailelere sorun yaratmakla kalmıyor bizler için de ciddi bir sorun haline geliyor. Çünkü kapasitemiz belli. Acil servis belli bir sayının üzerinde hastayla karşılaştığı zaman buna cevap verecek ne yeteri kadar doktor oluyor ne de yatak oluyor ve dışarıda kuyruklar oluşuyor. Biz çocuk hekimleri de ciddi bir şekilde bu salgından yorulduk." diye konuştu.

#9
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

Çokuğraş, "Kovid-19'da Türkiye'de 12 yaşın üzerindeki çocuklar için aşımız var, bir de influenza, gribe karşı bir aşımız var. 6 aylıktan itibaren çocukları aşılarsak yüzde 100 değilse bile yüzde 70-80 oranında korunma sağlıyoruz. En azından hastalık daha hafif geçiyor. Ama diğer virüslere karşı onlar için bir aşı maalesef yok. Onun için yapabileceğimiz şey, Kovid-19 pandemisinin başında yaptığımız şeyleri tekrarlamaktan ibaret. Mümkün olduğu kadar kalabalık yerlere girdiğimizde çocuklar için konuşuyorsak, okullarda maske takmak koruyucu bir önlem olabilir ya da sinema tiyatro gibi kalabalık kapalı alanlarda maske takmak bir çözüm olabilir” dedi.

#10
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı, beslenme ve sıvı desteğine dikkat ederek, antibiyotik kullanımına gerek kalmadan viral enfeksiyonların üstesinden gelinebileceğini vurguladı. Toplum olarak maske kullanmanın koruyucu önlem olduğunu belirten Sakallı, "Özellikle bebeklerde, altta yatan birtakım kronik hastalığı olanlarda, yaşlılarda, tansiyon, kalp, şeker hastalığı olanların biraz daha dikkatli davranması gerekiyor. Solunum yolu enfeksiyon semptomları olan kişilerin maske takmaları gerekirse diğer sağlıklı kişilerle aynı ortamda bulunmaması gerekiyor." önerisinde bulundu.

#11
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

Çocuk Acil Bilim Dalı Öğretim Üyesi Uzman Dr. Sinem Oral, iki senedir pasif halde olan virüslerin hepsinin aynı anda geldiğine vurgu yaparak, özellikle ailelerin kendilerini korumaları gerektiğine dikkati çekti.

#12
Foto - Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

Oral, "Son iki senede o kadar iyi korunduk ki son iki yılda doğan çocukların çoğu gerçek bir enfeksiyonla tam anlamıyla karşılaşmadılar, o yüzden de vücutları daha antrenmansız. Özellikle 3 ayın altındaki bebeklerde ağır solunum yolu enfeksiyonları görüyoruz. Bu çocuklar hastalıkları bizlerden kapıyorlar o yüzden önce aileler olarak kendimizi korumayı öğrenmeliyiz ki çocuklar daha az hasta olsunlar. Pandeminin başındaki önlemlere o kadar katı olmasa da dönmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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