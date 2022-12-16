2022-12-16 22:22:52 Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin
Son dönemde hastaneler dolup dolup taşıyor. Özellikle çocuklarda, domuz gribi yani İnfluenza en sık rastlanan sorunların başında geliyor. Pek çok okulda hastalıklar sebebiyle devamsızlık yapanların sayısı arttı. Acil servislerde yer bulmak güçleşti. Hatta özellikle çocuk servislerinde yatan hasta sayısının da yüksek olduğu hekimlerce ifade ediliyor. Artan vakaların ardından pek çok kişi 'İnfluenza nedir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, domuz gribi belirtileri nelerdir?