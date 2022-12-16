Hastaneler dolup taşıyor! Bu belirtiler varsa dikkat edin

Çokuğraş, "Kovid-19'da Türkiye'de 12 yaşın üzerindeki çocuklar için aşımız var, bir de influenza, gribe karşı bir aşımız var. 6 aylıktan itibaren çocukları aşılarsak yüzde 100 değilse bile yüzde 70-80 oranında korunma sağlıyoruz. En azından hastalık daha hafif geçiyor. Ama diğer virüslere karşı onlar için bir aşı maalesef yok. Onun için yapabileceğimiz şey, Kovid-19 pandemisinin başında yaptığımız şeyleri tekrarlamaktan ibaret. Mümkün olduğu kadar kalabalık yerlere girdiğimizde çocuklar için konuşuyorsak, okullarda maske takmak koruyucu bir önlem olabilir ya da sinema tiyatro gibi kalabalık kapalı alanlarda maske takmak bir çözüm olabilir” dedi.