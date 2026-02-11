  • İSTANBUL
Hasetliğin bu kadarına pes! Eski istihbaratçı Sabri Uzun’dan Bayraktar’a "polis memuru" perdesiyle karalama
Hasetliğin bu kadarına pes! Eski istihbaratçı Sabri Uzun’dan Bayraktar’a “polis memuru” perdesiyle karalama

Bayraktar İHA ve SİHA’ların fikir babası merhum Özdemir Bayraktar’ın şanlı mücadelesi TRT Belgesel’de milletin göğsünü kabartırken, eski Türkiye'nin karanlık dehlizlerinden yine haset sesleri yükseldi. Görev yaptığı dönemde milli iradenin karşısında saf tutan isimlerden biri olan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Bayraktar ailesinin tırnaklarıyla kazıyarak inşa ettiği teknoloji devrimini küçük düşürmeye yeltendi.

Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli İHA destanını "İlk olarak bir polis memuru uçurdu" diyerek basitleştirmeye çalışırken, bu sinsi çıkış "Milli teknolojiye olan hazımsızlık bitmiyor" dedirtti.

Belgeselde Özdemir Bayraktar’ın uçak hangarlarında geçen uykusuz geceleri, vesayetçi bürokrasiye karşı verdiği büyük cihad anlatılırken; Sabri Uzun, bir polis memurunun isminin arkasına sığınarak bu muazzam vizyonu karalamaya kalkıştı. 2003 öncesini işaret ederek "İlk İHA'yı başkası uçurdu" iddiasında bulunan Uzun'un, Türkiye'nin o yıllarda İsrail'in Heronlarına mahkum bırakılmasındaki rolünü ise görmezden gelmesi manidar bulundu.

Özdemir Bayraktar’ın ömrünü vakfettiği ve evlatlarının dünya markası haline getirdiği İHA’ları, "isimsiz bir memur" üzerinden tartışmaya açan Uzun, sadece teknik bir detayı değil, bir milletin uyanışını hedef aldı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu sözlere vatandaşlar, "Siz o zamanlar İsrail’in kapısında beklerken, Özdemir Bayraktar bu devrimin tohumlarını ekiyordu!" diyerek cevap verdi.

Cengiz

Bunlar ve benzerleri gölge etmesinler başka bir şey istemiyoruz.

en önemli sey calısmaalrdır

kimse kimsenin hakkını yemesin ne olduysa gercekelri yazmak değilmi
