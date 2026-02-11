Hasetliğin bu kadarına pes! Eski istihbaratçı Sabri Uzun’dan Bayraktar’a “polis memuru” perdesiyle karalama
Bayraktar İHA ve SİHA’ların fikir babası merhum Özdemir Bayraktar’ın şanlı mücadelesi TRT Belgesel’de milletin göğsünü kabartırken, eski Türkiye'nin karanlık dehlizlerinden yine haset sesleri yükseldi. Görev yaptığı dönemde milli iradenin karşısında saf tutan isimlerden biri olan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Bayraktar ailesinin tırnaklarıyla kazıyarak inşa ettiği teknoloji devrimini küçük düşürmeye yeltendi.