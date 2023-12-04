Hasankeyf'teki tarihi mağaralar hayran bırakıyor

Batman'da tarih ve turizm denildiğinde ilk akla gelen yerin Hasankeyf olduğunu belirten İmrak, bu potansiyelin arttırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, Yamaç Külliyesi etrafındaki mağaraların turizme kazandırılmasını amaçladıklarını dile getirdi. İlgili firmanın projelendirme çalışmasının bu ay tamamlanacağını ve ardından ihale yapılacağını belirten İmrak, Hasankeyf'in yerli ve yabancı turistler açısından önemli bir destinasyon olduğunu ifade ederek, "Proje kapsamında mağaraların temizlenmesi ve turizme açılmasını hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.