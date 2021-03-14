2021-03-14 17:20:06 Hasadı başladı! Kilosu 150 lira
Türkiye'de Ege ve Akdeniz sahillerinde serada üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı. Anavatanı Güney Amerika olan ve ticari adı İngilizce 'golden berry' sözünden çevrilen altın çilek, Antalya'da seralarda hasat edilmeye başlandı. Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında Türkiye'nin önde gelen bir firmasının 5 dönümde üretimini yaptığı altın çilekler, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde süpermarketlerin raflarında yerini aldı.