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Ekonomi
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Hasadı başladı! Kilosu 150 lira

2021-03-14 17:20:06
Hasadı başladı! Kilosu 150 lira

Türkiye'de Ege ve Akdeniz sahillerinde serada üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı. Anavatanı Güney Amerika olan ve ticari adı İngilizce 'golden berry' sözünden çevrilen altın çilek, Antalya'da seralarda hasat edilmeye başlandı. Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında Türkiye'nin önde gelen bir firmasının 5 dönümde üretimini yaptığı altın çilekler, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde süpermarketlerin raflarında yerini aldı.

#1
Foto - 100 gramlık özel paketlerde 15 TL'ye satışa sunulan altın çileğin kilogram fiyatı ise 150 TL'yi buluyor. 100 gramlık bir pakette 13-14 adet altın çilek bulunuyor. Şubat ayı sonunda hasadına başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. Bir dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.

100 gramlık özel paketlerde 15 TL'ye satışa sunulan altın çileğin kilogram fiyatı ise 150 TL'yi buluyor. 100 gramlık bir pakette 13-14 adet altın çilek bulunuyor. Şubat ayı sonunda hasadına başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. Bir dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.

#2
Foto - Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten firma satış direktörü Burak Akbulut, antioksidan oranı yüksek bir meyve olduğunu, ayrıca şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih edildiğini belirtti. Firma olarak yaklaşık bir yıldır altın çilek üretimine yönelik Ar- Ge çalışmaları yaptıklarını ve 5 dönümlük serada bu yıl ilk üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Akbulut, “Anavatanı Güney Amerika olan bu ürün Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgesinde kapalı seralarda yetiştirilebiliyor

Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten firma satış direktörü Burak Akbulut, antioksidan oranı yüksek bir meyve olduğunu, ayrıca şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih edildiğini belirtti. Firma olarak yaklaşık bir yıldır altın çilek üretimine yönelik Ar- Ge çalışmaları yaptıklarını ve 5 dönümlük serada bu yıl ilk üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Akbulut, “Anavatanı Güney Amerika olan bu ürün Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgesinde kapalı seralarda yetiştirilebiliyor" diye konuştu.

#3
Foto - İlk aşamada çok güzel bir çiçek olarak açan altın çileğin, yapraklarının küre şeklinde kapandığını ve içinde meyvesinin oluştuğunu söyleyen Akbulut, “Yeşil olan dış yaprak kısmı sarardığı zaman hasadı yapılıyor. Şubat sonunda hasadımız başladı ve haziran ayı sonuna kadar süpermarketler ve manavlarda 100 gramlık paketler halinde satışına başlandı. Bir pakette yaklaşık 13-14 adet bulunuyor ve fiyatı da 15 TL

İlk aşamada çok güzel bir çiçek olarak açan altın çileğin, yapraklarının küre şeklinde kapandığını ve içinde meyvesinin oluştuğunu söyleyen Akbulut, “Yeşil olan dış yaprak kısmı sarardığı zaman hasadı yapılıyor. Şubat sonunda hasadımız başladı ve haziran ayı sonuna kadar süpermarketler ve manavlarda 100 gramlık paketler halinde satışına başlandı. Bir pakette yaklaşık 13-14 adet bulunuyor ve fiyatı da 15 TL" dedi.

#4
Foto - C, B1, A vitaminleri ve demir içeren altın çilek, lezzet olarak ananasa benziyor. Parlak, altın renkli ve şekil açısından küreye benzeyen meyvenin kan dolaşımı ve metabolizmayı hızlandırdığı ifade ediliyor. Kilo vermek isteyenlerin de çokça tercih ettiği altın çileğin, içeriğindeki fitosterol ve antioksidan etkilere sahip olması gibi nedenlerle de kansere karşı koruyucu olduğu da iddia ediliyor. Sağlık açısından birçok yararı olduğu belirtilen altın çileğin içerisinde bulundurduğu 8 ayrı alkolidin, bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanıldığı da açıklandı.

C, B1, A vitaminleri ve demir içeren altın çilek, lezzet olarak ananasa benziyor. Parlak, altın renkli ve şekil açısından küreye benzeyen meyvenin kan dolaşımı ve metabolizmayı hızlandırdığı ifade ediliyor. Kilo vermek isteyenlerin de çokça tercih ettiği altın çileğin, içeriğindeki fitosterol ve antioksidan etkilere sahip olması gibi nedenlerle de kansere karşı koruyucu olduğu da iddia ediliyor. Sağlık açısından birçok yararı olduğu belirtilen altın çileğin içerisinde bulundurduğu 8 ayrı alkolidin, bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanıldığı da açıklandı.

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