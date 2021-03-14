Hasadı başladı! Kilosu 150 lira

C, B1, A vitaminleri ve demir içeren altın çilek, lezzet olarak ananasa benziyor. Parlak, altın renkli ve şekil açısından küreye benzeyen meyvenin kan dolaşımı ve metabolizmayı hızlandırdığı ifade ediliyor. Kilo vermek isteyenlerin de çokça tercih ettiği altın çileğin, içeriğindeki fitosterol ve antioksidan etkilere sahip olması gibi nedenlerle de kansere karşı koruyucu olduğu da iddia ediliyor. Sağlık açısından birçok yararı olduğu belirtilen altın çileğin içerisinde bulundurduğu 8 ayrı alkolidin, bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanıldığı da açıklandı.