Kademeli emeklilik çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak? İşte beklenen yaş ve prim tablosu
EYT düzenlemesinin dışında kalarak sadece birkaç günlük sigorta farkıyla emekliliği yıllarca ertelenen milyonlarca çalışan, Meclis'te görüşülmesi beklenen kademeli emeklilik yasası için gözünü çıkacak kararlara çevirdi. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından paylaşılan taslak tablo, 1999 sonrasında sigorta girişi olan kadın ve erkek çalışanların kademeli olarak hangi yaşta ve kaç prim günüyle emekli olabileceğini net bir şekilde gözler önüne serdi. Sosyal güvenlik sistemindeki keskin uçurumları gidermeyi amaçlayan bu yeni modelin hayata geçirilmesi halinde milyonlarca vatandaşın erken emeklilik hayaline kavuşması bekleniyor.