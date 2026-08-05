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Kademeli emeklilik çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak? İşte beklenen yaş ve prim tablosu

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Kademeli emeklilik çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak? İşte beklenen yaş ve prim tablosu

EYT düzenlemesinin dışında kalarak sadece birkaç günlük sigorta farkıyla emekliliği yıllarca ertelenen milyonlarca çalışan, Meclis'te görüşülmesi beklenen kademeli emeklilik yasası için gözünü çıkacak kararlara çevirdi. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından paylaşılan taslak tablo, 1999 sonrasında sigorta girişi olan kadın ve erkek çalışanların kademeli olarak hangi yaşta ve kaç prim günüyle emekli olabileceğini net bir şekilde gözler önüne serdi. Sosyal güvenlik sistemindeki keskin uçurumları gidermeyi amaçlayan bu yeni modelin hayata geçirilmesi halinde milyonlarca vatandaşın erken emeklilik hayaline kavuşması bekleniyor.

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Foto - Kademeli emeklilik çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak? İşte beklenen yaş ve prim tablosu

Türkiye’de 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan milyonlarca çalışan için kademeli emeklilik beklentisi ve adalet talebi güncelliğini koruyor. EYT düzenlemesinin ardından, sadece bir günlük ya da birkaç aylık sigorta girişi farkı nedeniyle emeklilik yaşının 17-20 yıl birden uzaması, geniş kitlelerin mağduriyet hissetmesine yol açtı. Mevcut sistemdeki bu keskin yaş uçurumunu gidermek amacıyla kamuoyunda ve sendikalarda çeşitli kademeli emeklilik tablosu önerileri tartışılıyor. Meclis'te kademelili emeklilik yasasının çıkması için yasa teklifi de verildi. Eğer beklenen yasal düzenleme hayata geçerse, 1999 sonrasındaki giriş olanlar ne zaman emekli olacak? İşte 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar için önerilen kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu.

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Foto - Kademeli emeklilik çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak? İşte beklenen yaş ve prim tablosu

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor. 09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı Kadın: 43 yaş / 6.400 prim Erkek: 45 yaş / 6.400 prim 2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 44 yaş / 6.475 prim Erkek: 46 yaş / 6.475 prim 2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 45 yaş / 6.550 prim Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

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Foto - Kademeli emeklilik çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak? İşte beklenen yaş ve prim tablosu

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 46 yaş / 6.625 prim Erkek: 48 yaş / 6.625 prim 2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 47 yaş / 6.700 prim Erkek: 49 yaş / 6.700 prim 2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 48 yaş / 6.775 prim Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

#4
Foto - Kademeli emeklilik çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak? İşte beklenen yaş ve prim tablosu

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 49 yaş / 6.850 prim Erkek: 51 yaş / 6.850 prim 2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 50 yaş / 6.925 prim Erkek: 52 yaş / 6.925 prim 2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Kadın: 51 yaş / 7.000 prim Erkek: 53 yaş / 7.000 prim

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