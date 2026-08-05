Kademeli emeklilik çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak? İşte beklenen yaş ve prim tablosu

Türkiye’de 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan milyonlarca çalışan için kademeli emeklilik beklentisi ve adalet talebi güncelliğini koruyor. EYT düzenlemesinin ardından, sadece bir günlük ya da birkaç aylık sigorta girişi farkı nedeniyle emeklilik yaşının 17-20 yıl birden uzaması, geniş kitlelerin mağduriyet hissetmesine yol açtı. Mevcut sistemdeki bu keskin yaş uçurumunu gidermek amacıyla kamuoyunda ve sendikalarda çeşitli kademeli emeklilik tablosu önerileri tartışılıyor. Meclis'te kademelili emeklilik yasasının çıkması için yasa teklifi de verildi. Eğer beklenen yasal düzenleme hayata geçerse, 1999 sonrasındaki giriş olanlar ne zaman emekli olacak? İşte 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar için önerilen kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu.