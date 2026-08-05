BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu

Jiang Xuebin, Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik iş birliğinin gelecekte yalnızca ticaret ve altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Büyükelçiye göre yapay zekâ, dijital ekonomi ve 5G, iki ülkenin önümüzdeki dönemde deneyim paylaşımını ve iş birliğini artırabileceği başlıca alanlar arasında bulunuyor. Jiang Xuebin ayrıca yeni enerji ve biyomedikal sektörlerini de gelecekte önemli iş birliği alanları olarak değerlendirdi. Bu alanlarda geliştirilecek ortak çalışmaların Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkileri daha yüksek teknoloji ve katma değer eksenine taşıyabileceğini belirtti.