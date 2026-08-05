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Ekonomi
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BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu

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BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu

BYD Türkiye yatırımını askıya alması karşısında sessizliğe gömülen ve söz konusu kararda pay sahibi olduğu öne sürülen Çin hükümetinden dikkat çeken açıklama geldi. Pekin Türkiye ile ilgili yeni hedefini açıkladı.

#1
Foto - BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yılı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni hedefleri gündeme getiriyor. Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, iki ülke arasındaki ilişkilerin 55 yıllık gelişimini, ticaret hacmini, Çin yatırımlarını, altyapı projelerini ve gelecekte öne çıkabilecek iş birliği alanlarını değerlendirdi. Jiang Xuebin, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin son yıllarda istikrarlı biçimde geliştiğini belirterek, özellikle Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin entegrasyonunun iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirdiğini ifade etti. Büyükelçi, değerlendirmelerini CGN Türk’e verdiği röportajda paylaştı.

#2
Foto - BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu

Jiang Xuebin, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin en önemli göstergelerinden birinin ticaret hacmi olduğunu söyledi. 2025 yılı itibarıyla Çin'in Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı haline geldiğini belirten Jiang Xuebin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolar sınırına yaklaştığını ifade etti. Büyükelçi, 2026'nın ilk çeyreğinde ticaret hacminde yüzde 9,2'lik artış yaşandığına dikkat çekerek, ekonomik ilişkilerdeki büyümenin devam ettiğini belirtti. Jiang Xuebin, finansal iş birliğinin de ticari ilişkilerin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Yerel para birimleriyle ticaretin teşvik edilmesi kapsamında takas anlaşmalarının yenilendiğini ve Renminbi Takas Bankası'nın Türkiye'de faaliyete geçtiğini aktardı.

#3
Foto - BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu

Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının da giderek arttığını belirten Jiang Xuebin, Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırım stokunun 3,2 milyar doları aştığını söyledi. Çinli şirketlerin Türkiye'de üstlendiği müteahhitlik projelerinin toplam hacminin ise 21 milyar dolara ulaştığını belirten Büyükelçi, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin önemli bölümünü altyapı projelerinin oluşturduğunu ifade etti. Jiang Xuebin, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin ikinci etabı, Hunutlu Termik Santrali ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi gibi projeleri Türkiye-Çin ekonomik iş birliğinin önemli örnekleri arasında gösterdi.

#4
Foto - BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu

Büyükelçi Jiang Xuebin'e göre Türkiye'nin coğrafi konumu, Çin ile Avrupa arasındaki ticaret açısından önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye üzerinden geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin düzenli seferlere başlamasıyla lojistik bağlantıların güçlendiğini belirten Jiang Xuebin, Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi arasındaki entegrasyonun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

#5
Foto - BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu

Jiang Xuebin, Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik iş birliğinin gelecekte yalnızca ticaret ve altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Büyükelçiye göre yapay zekâ, dijital ekonomi ve 5G, iki ülkenin önümüzdeki dönemde deneyim paylaşımını ve iş birliğini artırabileceği başlıca alanlar arasında bulunuyor. Jiang Xuebin ayrıca yeni enerji ve biyomedikal sektörlerini de gelecekte önemli iş birliği alanları olarak değerlendirdi. Bu alanlarda geliştirilecek ortak çalışmaların Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkileri daha yüksek teknoloji ve katma değer eksenine taşıyabileceğini belirtti.

#6
Foto - BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılının yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Jiang Xuebin, iki ülkenin ekonomik dönüşüm ve kalkınma alanlarında iş birliğini daha da geliştirmesinin önemine dikkat çekti. Büyükelçi Jiang Xuebin'in değerlendirmesine göre, ticaretin artırılması, yatırımların güçlendirilmesi, lojistik bağlantıların geliştirilmesi ve yüksek teknoloji alanlarında ortak çalışmalar yapılması, Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinin önümüzdeki dönemdeki temel başlıklarını oluşturacak. Jiang Xuebin, Türkiye ve Çin'in sahip olduğu ekonomik potansiyelin yanı sıra yapay zekâ, dijital ekonomi, 5G, yeni enerji ve biyomedikal gibi alanlarda geliştirilecek iş birliklerinin, 55 yıllık diplomatik ilişkinin yeni ekonomik boyutunu oluşturabileceğini vurguladı.

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