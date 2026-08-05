BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılının yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Jiang Xuebin, iki ülkenin ekonomik dönüşüm ve kalkınma alanlarında iş birliğini daha da geliştirmesinin önemine dikkat çekti. Büyükelçi Jiang Xuebin'in değerlendirmesine göre, ticaretin artırılması, yatırımların güçlendirilmesi, lojistik bağlantıların geliştirilmesi ve yüksek teknoloji alanlarında ortak çalışmalar yapılması, Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinin önümüzdeki dönemdeki temel başlıklarını oluşturacak. Jiang Xuebin, Türkiye ve Çin'in sahip olduğu ekonomik potansiyelin yanı sıra yapay zekâ, dijital ekonomi, 5G, yeni enerji ve biyomedikal gibi alanlarda geliştirilecek iş birliklerinin, 55 yıllık diplomatik ilişkinin yeni ekonomik boyutunu oluşturabileceğini vurguladı.