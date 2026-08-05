Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) sayesinde vatandaşlar, 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görevli uzmanlarla evlerinden çıkmadan tamamen ücretsiz görüntülü görüşme yapmaya başladı. MHRS üzerinden kolayca randevu alınabilen bu yenilikçi sistem; psikolojik destek, sigara bırakma poliklinikleri ve beslenme danışmanlığı gibi koruyucu sağlık hizmetlerini dijital ortama taşıdı. Özellikle yaşlılar, engelliler ve kırsal kesimde yaşayanlar için büyük bir fırsat eşitliği sunan bu uygulama, sağlık hizmetlerine erişimde yeni bir dönemin kapılarını araladı.