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Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu

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Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) sayesinde vatandaşlar, 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görevli uzmanlarla evlerinden çıkmadan tamamen ücretsiz görüntülü görüşme yapmaya başladı. MHRS üzerinden kolayca randevu alınabilen bu yenilikçi sistem; psikolojik destek, sigara bırakma poliklinikleri ve beslenme danışmanlığı gibi koruyucu sağlık hizmetlerini dijital ortama taşıdı. Özellikle yaşlılar, engelliler ve kırsal kesimde yaşayanlar için büyük bir fırsat eşitliği sunan bu uygulama, sağlık hizmetlerine erişimde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

#1
Foto - Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen UHDS kapsamında, 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Hazırlıklarını tamamlayan illerde sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı.

#2
Foto - Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Sistem, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri kapsamında kullanılarak söz konusu hizmetlerin uzaktan erişilebilir şekilde sunulmasını sağlayacak.

#3
Foto - Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu

UHDS ile randevu süreçlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde yürütülmesi, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Bu kapsamda, randevu oluşturan vatandaşlar, sağlıklı hayat merkezine gitmeden bulundukları yerden hekimleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor.

#4
Foto - Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuluyor. Bu merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları, bağımlılıkla mücadele gibi birçok alanda bütüncül hizmet veriliyor. Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'nin (UHDS) vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını söyledi.

#5
Foto - Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu

Güven, vatandaşların evde, işte ya da yolculuk sırasında bulundukları yerden sağlık profesyonellerine ulaşabildiğini, özellikle sigara bırakma poliklinikleri gibi düzenli takip gerektiren hizmetlerde vatandaşların danışmanlık ve takip süreçlerini aksatmadan sürdürebileceğini ifade etti. Uygulamanın fiziksel olarak sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını vurgulayan Güven, "Özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, bakıma muhtaç bireyler ya da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bu sistem tam anlamıyla bir fırsat eşitliği sunuyor." dedi.

#6
Foto - Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu

Güven, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız MHRS üzerinden aktif olan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabiliyor. Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz."

#7
Foto - Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu

Vatandaşlara sağlık sorunlarını ertelememeleri uyarısında bulunan Güven, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni aktif şekilde kullanmalarını, randevularına sadık kalmalarını, görüşme öncesinde varsa sorularını not etmelerini ve görüşmelerini sakin, sessiz bir ortamda gerçekleştirmelerini önerdi.

#8
Foto - Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu

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Yorumlar

Ayşe

Muazzam bir hizmet . Bakanlığımızın hastaneye gelmeyi reddeden Psikiyatri hastaları için de kolaylık sağlanmasını arzu ediyorum .
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