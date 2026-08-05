Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı: Yıllardır doğal diye satılan ünlü marka, Bakanlığın hile listesine girdi

İnceleme kapsamında uygunsuzluk tespit edilen ürünün son tüketim tarihinin 13 Haziran 2026 olduğu bildirildi. "Birlik'ten Halka" sloganıyla faaliyet gösteren Hunat markası, üreticilerin bir araya gelerek oluşturduğu yerel bir marka olarak biliniyor. Ancak markanın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listesinde yer alması, özellikle yerel üretim konusunda beklenti içinde olan tüketiciler arasında dikkat çekti. Markanın resmi internet sitesindeki tanıtımlarda ise "doğallık", "kalite" ve "hijyen" ilkelerinin ön planda tutulduğu belirtilirken, tüketicilere güvenilir ve doğal ürünler sunulduğu yönünde ifadeler kullanılıyor.