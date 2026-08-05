Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı: Yıllardır doğal diye satılan ünlü marka, Bakanlığın hile listesine girdi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel taklit ve tağşiş listesi, piyasada "doğal ve kaliteli" vurgusuyla pazarlanan köklü bir üreticiyi de ifşa ederek tüketiciler arasında şoka sebep oldu. Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Hunat markasıyla satışa sunduğu tereyağında mevzuata aykırı düşük yağ oranı tespit edilirken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Birlik başkanı iddiaları reddederek durumu "yol kazası" olarak nitelendirip yargı sürecini başlattıklarını duyursa da, güvenilir gıda hassasiyeti taşıyan vatandaşların tepkileri dinmiyor.