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Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı: Yıllardır doğal diye satılan ünlü marka, Bakanlığın hile listesine girdi İETT otobüsü kazaya karıştı: Kahreden haber geldi Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Gamze Özçelik’ten dikkat çeken karar Kademeli emeklilik çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak? İşte beklenen yaş ve prim tablosu Resmi Gazete’de yayınlandı Her kentte iklim değişikliği kurulu olacak Korkudan ödleri koptu: Türk İHA'ları ve uçakları hava sahamıza girdi Trabzonspor’da Salah’tan sonra dünyayı sarsacak bir transfer daha: Yıldız golcüye resmi teklif yapıldı Bosna Hersek'teki Fetih Şenlikleri Biz buradayız hiçbir yere gitmedik Denizlerde yeni bir dönem başlatıyorlar! Türkiye sinyali çaktı: “Hazırız” diyerek tüm dünyaya duyurdular
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Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı: Yıllardır doğal diye satılan ünlü marka, Bakanlığın hile listesine girdi

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Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı: Yıllardır doğal diye satılan ünlü marka, Bakanlığın hile listesine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel taklit ve tağşiş listesi, piyasada "doğal ve kaliteli" vurgusuyla pazarlanan köklü bir üreticiyi de ifşa ederek tüketiciler arasında şoka sebep oldu. Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Hunat markasıyla satışa sunduğu tereyağında mevzuata aykırı düşük yağ oranı tespit edilirken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Birlik başkanı iddiaları reddederek durumu "yol kazası" olarak nitelendirip yargı sürecini başlattıklarını duyursa da, güvenilir gıda hassasiyeti taşıyan vatandaşların tepkileri dinmiyor.

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Foto - Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı: Yıllardır doğal diye satılan ünlü marka, Bakanlığın hile listesine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 30 Temmuz tarihinde kamuoyuyla paylaştığı taklit ve tağşiş listesinde öne çıkan firmalardan biri de Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İktisadi İşletmesi oldu. Bakanlığın yayımladığı denetim sonuçlarına göre, birliğin Hunat markasıyla piyasaya sunduğu tereyağında mevzuatta öngörülen asgari yağ oranının sağlanamadığı belirlendi.

#2
Foto - Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı: Yıllardır doğal diye satılan ünlü marka, Bakanlığın hile listesine girdi

İnceleme kapsamında uygunsuzluk tespit edilen ürünün son tüketim tarihinin 13 Haziran 2026 olduğu bildirildi. "Birlik'ten Halka" sloganıyla faaliyet gösteren Hunat markası, üreticilerin bir araya gelerek oluşturduğu yerel bir marka olarak biliniyor. Ancak markanın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listesinde yer alması, özellikle yerel üretim konusunda beklenti içinde olan tüketiciler arasında dikkat çekti. Markanın resmi internet sitesindeki tanıtımlarda ise "doğallık", "kalite" ve "hijyen" ilkelerinin ön planda tutulduğu belirtilirken, tüketicilere güvenilir ve doğal ürünler sunulduğu yönünde ifadeler kullanılıyor.

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Foto - Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı: Yıllardır doğal diye satılan ünlü marka, Bakanlığın hile listesine girdi

Hunat markasının sahibi olan Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, faaliyetlerini hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunmak, damızlık yetiştiricilerinin ekonomik ve sosyal refahını artırmak amacıyla yürüttüğünü ifade ediyor. Birlik, internet sitesinde kendisini üreticileri temsil eden güçlü bir meslek örgütü olarak tanıtıyor.

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Foto - Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı: Yıllardır doğal diye satılan ünlü marka, Bakanlığın hile listesine girdi

Bakanlığın açıkladığı listenin ardından açıklama yapan Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, birliğe bağlı üreticilerin bilinçli şekilde hile yapmasının söz konusu olmadığını savundu. Çakı, laboratuvar değerlendirmeleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanan bir durum yaşandığını öne sürerek, yaşanan süreci "bir yol kazası" olarak nitelendirdi.

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