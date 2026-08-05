Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı
Küresel yatırım bankalarından Standard Chartered, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son analizde yatırımcıların yüzünü güldürecek çarpıcı uzun vadeli tahminlerini paylaştı. Merkez bankalarının rekor alımları, derinleşen jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin desteğiyle ons altının 5 bin doları test edebileceğini öngören banka, bu senaryoda gram altının da 7.500-7.600 TL bandına fırlayacağını hesapladı. Kısa vadeli olası satış baskılarına ve kâr realizasyonlarına rağmen sarı metaldeki ana yükseliş trendinin tüm hızıyla süreceği vurgulandı.