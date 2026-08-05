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Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı

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Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Küresel yatırım bankalarından Standard Chartered, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son analizde yatırımcıların yüzünü güldürecek çarpıcı uzun vadeli tahminlerini paylaştı. Merkez bankalarının rekor alımları, derinleşen jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin desteğiyle ons altının 5 bin doları test edebileceğini öngören banka, bu senaryoda gram altının da 7.500-7.600 TL bandına fırlayacağını hesapladı. Kısa vadeli olası satış baskılarına ve kâr realizasyonlarına rağmen sarı metaldeki ana yükseliş trendinin tüm hızıyla süreceği vurgulandı.

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Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Küresel yatırım bankası Standard Chartered, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son analizde uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu. Bankanın değerli metaller analisti Suki Cooper, küresel belirsizliklerin etkisiyle altının güçlü seyrini sürdürebileceğini belirtti.

#2
Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Standard Chartered'ın tahminlerine göre ons altının 2026 üçüncü çeyreğinde ortalama 4 bin 200 dolar, dördüncü çeyreğinde ise 4 bin 650 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor. Banka, uzun vadede ise ons altının 5 bin doları test edebileceğini öngörüyor.

#3
Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Bankanın analizinde, ons altının 5 bin dolara yükselmesi ve dolar/TL kurunun mevcut seviyelerini koruması halinde gram altının 7 bin 500-7 bin 600 TL bandına ulaşabileceği hesaplandı. Standard Chartered, altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurların küresel merkez bankalarının altın alımları, artan jeopolitik riskler ve yatırımcıların güvenli liman talebini sürdürmesi olduğunu belirtti.

#4
Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Analizde ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz kararlarının altın üzerinde geçmiş dönemlere göre daha sınırlı etki oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.

#5
Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Banka, kısa vadede yükselişi sınırlayabilecek bir risk konusunda da uyarıda bulundu. Analize göre piyasada zarar bölgesinde bulunan 200 tonun üzerinde altın ETF pozisyonu bulunuyor. Bu pozisyonların önemli bölümünün 4.500 dolar ve üzerindeki seviyelerden açıldığı, olası yükselişlerde satış baskısı oluşturabileceği ifade edildi.

#6
Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Standard Chartered, yapay zeka yatırımları, veri merkezi projeleri ve elektrifikasyon sürecinin bakıra olan talebi artıracağını öngörürken, gümüş ve platin fiyatlarında da uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu. Banka, gümüşte güneş enerjisi sektöründe alternatif metallerin kullanımının fiyat artış hızını bir miktar sınırlayabileceğini de vurguladı.

#7
Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı

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