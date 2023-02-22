Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

Olası bir depremde binanız yıkılmasa da doğru konumlandırılmayan ya da iyi sabitlenmeyen cihazların düşerek kırılma ihtimali çok büyük. Hatta bu durum insan hayatını da tehlikeye sokabiliyor. O nedenle olası kazalara karşı hem kendinizin hem de elektronik cihaz ve makinelerinizin zarar görmemesi için iyi montaj yapılması çok önemli.