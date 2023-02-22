2023-02-22 09:50:54 Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından özellikle deprem risk taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlar büyük endişe yaşıyor. Özellikle eski binalarda yaşayanlar başta olmak üzere evinin güvenliğinden emin olmayanlar mutlaka binalarını kontrol ettirmesi önerilirken, vatandaşın evde de deprem tedbirleri alması tavsiye ediliyor. Pek çok kişi ise eşyalarını sabitlemek istiyor. Peki hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte konunun ayrıntıları...