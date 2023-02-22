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Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

2023-02-22 09:50:54
Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından özellikle deprem risk taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlar büyük endişe yaşıyor. Özellikle eski binalarda yaşayanlar başta olmak üzere evinin güvenliğinden emin olmayanlar mutlaka binalarını kontrol ettirmesi önerilirken, vatandaşın evde de deprem tedbirleri alması tavsiye ediliyor. Pek çok kişi ise eşyalarını sabitlemek istiyor. Peki hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte konunun ayrıntıları...

#1
Foto - Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

Olası bir depremde binanız yıkılmasa da doğru konumlandırılmayan ya da iyi sabitlenmeyen cihazların düşerek kırılma ihtimali çok büyük. Hatta bu durum insan hayatını da tehlikeye sokabiliyor. O nedenle olası kazalara karşı hem kendinizin hem de elektronik cihaz ve makinelerinizin zarar görmemesi için iyi montaj yapılması çok önemli.

#2
Foto - Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

Her şeyden önce deprem anında kaçış durumuna engel teşkil edebilecek yerlere hiçbir ürünün sabitlenmemesi gerekiyor. Ayrıca hangi eşyanın nereye ve nasıl sabitleneceğini bilmek önemli teknik adımları oluşturuyor. İşte tek tek yapılması gerekenler...

#3
Foto - Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

ÇAMAŞIR MAKİNESİ: Makinenizin üst köşelerini iki elinizle tutarak sağa sola oynatmaya çalıştığınızda hareket ediyorsa ayak ayarlarında dengesizlik var demektir. Bu ayakları çevirerek makinenizi düz ve sabit bir duruma getirebilirsiniz. Ayrıca makinenin altına yüksekliği 5 santimlik sağlam bir iskele de yapıp onu ayrıca duvara monte edebilirsiniz. Böylece cihazınızın altı da ıslak kalmamış olacak ve çürüme yapmayacak.

#4
Foto - Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

BUZDOLABI: Duvara sabitlenmemiş buzdolabı da deprem anında devrilebilir. Devrilmese de açılıp yiyeceklerin dökülmesine yol açabilir. Sabitlemek için herhangi bir hırdavatçıdan L şeklinde aparat alabilirsiniz. Bu aparatlar genellikle vidaları ile satılır. Sabitleme yaparken duvarla buzdolabı arasında 5 santim mesafe olması, enerji tasarrufu da sağlar.

#5
Foto - Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

KOMBİ: Kombi montajı zaten gaz dağıtım firmaları tarafından ilgili yönetmeliğe uygun olarak yapıldığından ona ekstra bir güçlendirici önlem almanıza gerek yok. Ancak deprem sonrası kombilerde herhangi bir gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ettirmenizde fayda var. Bunu yaptırırken peteklere baktırmayı da unutmayın.

#6
Foto - Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

BİLGİSAYAR KASASI: Bilgisayar kasaları evlerde genellikle masaların üzerinde yer alıyor. Sarsıntı halinde düşmemesi için yere koymakta fayda var. Ancak hava sirkülasyonunun iyi sağlanması için cihazın fan tarafını duvara vermemek gerekiyor. Hatta mümkünse yerden 2-3 santim yükseğe sabitlemek daha iyi olacaktır.

#7
Foto - Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

#8
Foto - Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır. Balkona çıkılmamalıdır. Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

#9
Foto - Hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte hayat kurtaran öneriler...

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

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