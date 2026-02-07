ASELSAN düğmeye bastı! Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler geliyor

ÇELİKKUBBE için 2025'te de 100'den fazla unsurun teslimatını gerçekleştirdiklerini belirten Akyol, "ÇELİKKUBBE açısından artık toplu, çoklu teslimatları yaptığımız, ÇELİKKUBBE'nin hava savunma sistemlerini ve radarlarını yurt sathına yaydığımız bir dönemdeyiz. 47 sistemimizi Cumhurbaşkanımızla teslim etmiştik. Yıl içinde devam eden teslimatlarla çok sayıda HİSAR, KORKUT, SİPER, ALP ve benzeri sistemleri ordumuzun envanterine kazandırdık. Bu yıl daha fazlasını Türk milletine, Türk devletine kazandırmaya devam edeceğiz. Bu taraftaki çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu. ASELSAN Genel Müdürü Akyol, yürütülen çalışmaların istihdama katkısına değinerek, "Bir taraftan da bütün bu çalışmalar ihracatla, istihdamla ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Bu da önemli bir konu ve özellikle yurt dışından dönüşlerde de ilk defa bu yıl pozitif rakamlara ulaştık. Yani daha az arkadaşımız ayrılıyor. Daha çok arkadaşımız Türkiye'de tekrar ASELSAN çatısı altında görev yapıyor ki 2,5 kat daha fazla arkadaşımız geri geldi. Gerek yurt içinde gerek yurt dışından dönenlerle 2 binden fazla nitelikli istihdam oluşturduk." ifadelerini kullandı.