Flaş gelişme: ETİ gıda devini sessiz sedasız satın aldı
Flaş gelişme: ETİ gıda devini sessiz sedasız satın aldı

Türkiye'nin ünlü atıştırmalık markası Eti Gıda çok önemli bir hamleye imza attı. Eti gıda devini 173 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Foto - Flaş gelişme: ETİ gıda devini sessiz sedasız satın aldı

Kanada merkezli TRUBAR tarafından yapılan açıklamaya göre satın alma anlaşması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. ETİ’nin iştiraki aracılığıyla gerçekleştirilen işlem kapsamında şirketin yüzde 100 hissesi devralındı.

Foto - Flaş gelişme: ETİ gıda devini sessiz sedasız satın aldı

Yaklaşık 201 milyon Kanada doları (yaklaşık 142,5 milyon ABD doları) değerindeki işlem sonrasında TRUBAR hisselerinin TSX Venture Borsası’nda işlem görmesinin sona ermesi bekleniyor. Ayrıca şirketin ABD’deki borsa ve menkul kıymet piyasalarına yönelik raporlama yükümlülüklerinin de kaldırılması planlanıyor.

Foto - Flaş gelişme: ETİ gıda devini sessiz sedasız satın aldı

Bitki bazlı ve sağlıklı atıştırmalık ürünleriyle bilinen TRUBAR, ağırlıklı olarak Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösteriyor. Protein bar ve fonksiyonel atıştırmalık kategorisindeki ürünleriyle, son yıllarda hızla büyüyen sağlıklı gıda segmentinde güçlü bir konuma sahip. ETİ, bu satın alma ile uluslararası büyüme stratejisini hızlandırmayı ve sağlıklı atıştırmalık segmentindeki küresel varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Satın alma sonrasında TRUBAR’ın mevcut operasyonlarının sürdürülmesi ve markanın küresel pazardaki büyüme potansiyelinin artırılması planlanıyor. ETi Gıda'dan yapılan açıklamada TRUBAR’ın yüzde 100’ünü 173 milyon USD bedelle satın alındığı bildirildi. ETi Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı satın alma ile ilgili olarak şunları söyledi:

Foto - Flaş gelişme: ETİ gıda devini sessiz sedasız satın aldı

“65 yıldır insanlığın mutluluğu için çalışan ETi, atıştırmalık sektöründe önemli bir uzmanlığa, güçlü markalara ve Türkiye’de farklı kategorilerde pazar liderliğine sahip. TRUBAR gibi dinamik ve hızlı büyüyen bir markanın ETi bünyesine katılmasından mutluluk duyuyorum.” dedi. Küresel bir marka olma yolunda organizasyonel ve operasyonel bakımdan önemli adımlar attıklarını ifade eden Kanatlı, ETi’nin TRUBAR’ı bünyesine katması ile dünyada yükselen bir tüketici trendine yatırım yaptıklarının da altını çizdi. Firuzhan Kanatlı, “Kuzey Amerika, atıştırmalık tüketiminde geleceğin trendlerini belirleyen en önemli pazarlar arasında yer alıyor. Bu alanda Türkiye’deki liderliğimizi global ölçeğe taşımak için TRUBAR gibi güçlü bir markaya yatırım yapmak bizim için stratejik bir öneme sahip. Bu yatırım ETi için sadece coğrafi bir genişleme değil; aynı zamanda küresel ölçekte yeni bir konumlanmanın da başlangıcı niteliğindedir. ETi’nin yüksek standartlardaki kalite ve inovasyon anlayışı, sektörel uzmanlığı ve 65 yıllık bilgi birikimi TRUBAR markasını yeni zirvelere taşıyacaktır.

Foto - Flaş gelişme: ETİ gıda devini sessiz sedasız satın aldı

Bu satın almanın, ETi’nin 65. kuruluş yıldönümünde gerçekleşmesi bizleri ayrıca mutlu eden ve gururlandıran bir açılımdır. Değerli babam Firuz Kanatlı’nın annemle birlikte kurduğu, iki ablama ve bana emanet ettiği ETi’yi geleceğe taşımak için çalışmaya, kaliteli ve güvenilir ürünlerimizle dünyanın her yerinde tüketici dostu bir marka olmaya devam edeceğiz.”

Foto - Flaş gelişme: ETİ gıda devini sessiz sedasız satın aldı

TRUBAR Kurucusu ve CEO’su Erica Groussman ise şu açıklamayı yaptı: “ETi ailesine katılarak kimliğimizi değiştirmiyoruz, aksine onu daha da güçlendiriyoruz. Ürünlerimiz, ekip arkadaşlarımız ve değerlerimiz yaptığımız her işin merkezinde kalmaya devam edecek. Değişen tek şey, daha hızlı inovasyon yapma ve daha fazla tüketiciye ulaşma gücümüz olacak. Bu ortaklık, TRUBAR’ın Kuzey Amerika’daki büyümesini destekleyecek önemli kaynaklar sağlarken, markanın yeni uluslararası pazarlara açılma sürecini de hızlandıracaktır. ETi Gıda yalnızca bir atıştırmalık şirketi değil, insanların büyürken hayatlarının doğal bir parçası haline gelen bir marka. Bu marka nesiller boyunca tüketicilerle mutluluk ve güvenle beslenen güçlü bir bağ kurarak günlük hayattaki anlamlı anlara eşlik etti. ‘Mutluluk denince akla gelen marka’ olma fikri benim yaklaşımımla derinden örtüşüyor ve küresel ölçekte büyürken bu ruhu TRUBAR’a taşımaktan büyük heyecan duyuyorum.”

Foto - Flaş gelişme: ETİ gıda devini sessiz sedasız satın aldı

TRUBAR, girişimci ve anne Erica Groussman tarafından kuruldu. Groussman, ailesine ve başkalarına temiz içerikli ama gerçekten lezzetli atıştırmalıklar sunma misyonundan ilham aldı. Groussman 2018 yılında TRUBAR’ı kurarak yoluna daha profesyonel bir şekilde devam etti. Ürünlerin arkasındaki samimi kurucu öyküsü ve Erica Groussman’ın çok çalışarak başarılı olan anne kimliği markayla tüketici arasında duygusal bir bağ oluştururken, TRUBAR markası da mutfaktan çıkıp ulusal market raflarına taşındı. TRUBAR bir “protein bar markası” olmanın ötesine geçerek modern yaşam tarzının eğlenceli bir parçası haline geldi. 2025 yılında yaklaşık 100 milyon USD brüt gelir elde eden TRUBAR, son bir yıl içinde 20.000’i aşkın satış noktasına ulaşarak perakende ağını hızla genişletti. Markanın ürünleri küçük ve bağımsız satış noktalarında olduğu gibi, Costco, Target ve Walmart gibi büyük perakende zincirlerinin mağazalarında ve Amazon’da da bulunuyor KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI

