Flaş gelişme: ETİ gıda devini sessiz sedasız satın aldı

“65 yıldır insanlığın mutluluğu için çalışan ETi, atıştırmalık sektöründe önemli bir uzmanlığa, güçlü markalara ve Türkiye’de farklı kategorilerde pazar liderliğine sahip. TRUBAR gibi dinamik ve hızlı büyüyen bir markanın ETi bünyesine katılmasından mutluluk duyuyorum.” dedi. Küresel bir marka olma yolunda organizasyonel ve operasyonel bakımdan önemli adımlar attıklarını ifade eden Kanatlı, ETi’nin TRUBAR’ı bünyesine katması ile dünyada yükselen bir tüketici trendine yatırım yaptıklarının da altını çizdi. Firuzhan Kanatlı, “Kuzey Amerika, atıştırmalık tüketiminde geleceğin trendlerini belirleyen en önemli pazarlar arasında yer alıyor. Bu alanda Türkiye’deki liderliğimizi global ölçeğe taşımak için TRUBAR gibi güçlü bir markaya yatırım yapmak bizim için stratejik bir öneme sahip. Bu yatırım ETi için sadece coğrafi bir genişleme değil; aynı zamanda küresel ölçekte yeni bir konumlanmanın da başlangıcı niteliğindedir. ETi’nin yüksek standartlardaki kalite ve inovasyon anlayışı, sektörel uzmanlığı ve 65 yıllık bilgi birikimi TRUBAR markasını yeni zirvelere taşıyacaktır.