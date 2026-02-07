ABD, “Biz bunu başaramıyoruz” deyip Türklerin peşine düştü! Hayranlıkla itiraf ettiler: Avrupalılar konuşur, siz yaparsınız

ABD'ye doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeyi, yeni iş bağlantıları kurmayı ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen ABD federal hükümet programı "SelectUSA"nın 2026 yılı Roadshow toplantıları, İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleştirildi. Ankara'daki "SelectUSA Roadshow" etkinliği kapsamında, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı işbirliğiyle Iowa, Mississippi, Ohio, Pensilvanya, South Carolina, Virginia ve West Virginia eyalet temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sosyal Tesisleri'nde Türk yatırımcılarla bir araya geldi. Shale Crescent USA Başkanı Nathan Lord, ABD'nin Ohio, Pensilvanya ve West Virginia eyaletlerini kapsayan kaya gazı havzasının sunduğu düşük maliyetli enerji avantajını öne çıkararak bölgeye sanayi yatırımı çekmeyi hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir ekonomik kalkınma kuruluşu olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi. Lord, ağır sanayide enerji maliyetlerinin belirleyici unsur olduğuna dikkati çekti.