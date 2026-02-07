ABD, “Biz bunu başaramıyoruz” deyip Türklerin peşine düştü! Hayranlıkla itiraf ettiler: Avrupalılar konuşur, siz yaparsınız

Kesintisiz enerji ve güçlü piyasa koşullarının yatırım kararlarında belirleyici olduğuna işaret eden Lord, şu ifadeleri kullandı: "Burada yatırım yapan çok uluslu bir şirket yöneticisinin ifadelerini paylaşmak istiyorum. 'Dünyanın her yerinde tesisler kurdum ve her zaman şuna karar vermek zorunda kaldım, enerjinin olduğu yerde mi olacağım yoksa müşterilerin olduğu yerde mi? Çünkü bunlar hiçbir zaman aynı yerde olmaz. Bu bölge, bu kararı vermek zorunda kalmadığım ilk yer, çünkü burada ikisi de var.' Burada yatırım yapmak isteyen Türk firmaları için de aynı imkanlar mevcut. Türkiye'deki temaslarımızın ardından onlarca şirketin bölgemize yatırım yapacağına inanıyoruz."