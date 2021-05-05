Hamburgercide çalışarak başladı şimdi milyarderler listesinde

Zhao, üç yıl sonra Haziran 2017'de Binance'i kurdu. Binance 15 milyon dolarlık kripto para hacmiyle açıldığı günden 180 gün sonra işlem hacmi anlamında en büyük kripto para piyasası haline geldi ve 1 milyar dolar değerini gördü. Hayırseverlik, yatırım ve satın alma gibi birçok alt kanalı bulunan Binance, haziran ayında da NFT piyasasını devreye sokmaya hazırlanıyor. BNB kısaltmasıyla bilinen Binance Coin'in değeri ise 30 Nisan'da 614,15'ı gördü. Bu da şirketin değerinin 94 milyar dolara ulaştığı anlamına geliyor. Birçok kişi Binance'in 180 günde başarıya ulaşmasını övgü ve bazen de eleştiriyle karşılarken, bu kişilerin 180 günden önceki emeği ve başarısızlıkları görmediğini düşünüyor. Binance'ten önce 5 başarısız start-up'ı hayata geçiren Zhao, "İnsanlar bunu söylediklerinde öncesindeki 17 yılı görmezden geliyor. O dönemde farklı şeyler denedim, deneyim kazandım, bir ekip ve bir ilişkiler ağı kurdum. Birçok başarısızlık yaşadım. Benim için 180 gün değil 17 yıl artı 180 gün" diye konuşuyor.