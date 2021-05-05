Hamburgercide çalışarak başladı şimdi milyarderler listesinde

Peki CZ'nin bir günü nasıl geçiyor? Haftada 4 saat çalışmak gibi konforlara ya da 4'te kalkıp bir saat meditasyon yapmak gibi sabah rutinlerine sahip olmayan Zhao bir gününü şöyle anlatıyor: "Ben geç uyurum ve güne geç başlarım. Sabah 9 gibi iş başı yapıyorum ve aşağı yukarı gece yarısına kadar çalışıyorum. Aralarda rasgele molalar verdiğim de oluyor. Hatta çok yorulduğumda gidip biraz kestiriyorum. Ama her gün ortalama 15-20 toplantıya ve görüşmeye giriyorum." Pandemi döneminde bu görüşmelerin sayısı günde 25-30'u bulmuş. Elbette bunda geçtiğimiz bir yılda kripto paralarda yaşanan yükseliş nedeniyle Binance'in çok hızlı büyümesinin de etkisi büyük. Zhao çok hızlı büyümenin içeride yönetim sorunlarına, koordinasyon problemlerine ve iletişim kopukluklarına yol açabildiğini belirterek, böyle zamanlarda devreye girdiğini ifade ediyor. Aslına bakılırsa Binance'in 2021 hedeflerinde işe alımları yavaşlatmak öne çıkıyordu çünkü Zhao şirketin yaşadığı sorunların personelin hızla çoğalmasından kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak hem işin hem de kullanıcı sayısının hızla büyümesi, çalışanların yükünü artırınca acilen yeni alımlar yapılması şart oldu. Bugüne kadar kurduğu altı start-up'ta binlerce kişiyi işe alan Zhao, bu bağlamda gençlere tavsiyelerde de bulunuyor. Zhao gençlerin "üç şeyin kesişimi"nin peşinde koşmasını söylüyor. Bunlardan ilki iyi oldukları bir şey, ikincisi hoşlarına giden bir şey, üçüncüsü de diğer insanları için değeri olan bir şey. "Bu üçünün kesişimini bulmak zorundasınız. Eğer bulursanız ve Binance'in bu şeye ihtiyacı varsa o zaman sizi işe almak isteriz" diyen Zhao sadece teknik becerisi olan insanlarla değil, yaptıkları işe tutkuyla bağlı olan insanlarla çalışmak istediklerini de sözlerine ekliyor.