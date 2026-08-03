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Kara para soruşturmasında adı geçiyordu: Teknoloji devine kayyım atandı

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Kara para soruşturmasında adı geçiyordu: Teknoloji devine kayyım atandı

Türkiye'nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasında bulunan ve ismi kara para soruşturmasında geçen teknoloji devine kayyım atandı.

#1
Foto - Kara para soruşturmasında adı geçiyordu: Teknoloji devine kayyım atandı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir’de 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden Univera Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (TMSF) kayyım atandı.

#2
Foto - Kara para soruşturmasında adı geçiyordu: Teknoloji devine kayyım atandı

Satış, lojistik, saha ve servis otomasyonu üzerine dijital dönüşüm yazılımları üreten Univera, 2023 yılında Param Grubu tarafından satın alınmıştı.

#3
Foto - Kara para soruşturmasında adı geçiyordu: Teknoloji devine kayyım atandı

Param ve Kredim Kurucusu olan Emin Can Yılmaz ve şirketlerine geçtiğimiz aylarda kara para soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti. Geçtiğimiz günlerde TMSF, Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Turuncu Holding’e ait şirketlere kayyım olarak atandı.

#4
Foto - Kara para soruşturmasında adı geçiyordu: Teknoloji devine kayyım atandı

Cüneyt Ersin ve Selahattin Tosuner tarafından 25 metrekarelik bir ofiste dört kişi ile kurulan Univera, 160’dan fazla personel ve Ar-ge merkezi ile İzmir Karşıyaka merkezli olarak faaliyet gösteriyor. Teknopark şubesi de olan teknoloji şirketi,

#5
Foto - Kara para soruşturmasında adı geçiyordu: Teknoloji devine kayyım atandı

270 binden fazla noktada yaygınlığı ile Türkiye’nin en önemli şirketleri arasında ve en büyük 500 hizmet ihracatçısından biri.

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