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Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 36 gözaltı kararı var

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Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 36 gözaltı kararı var

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

#1
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 36 gözaltı kararı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" ile "mala zarar verme" suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

#2
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 36 gözaltı kararı var

Elebaşılığını H.E'nin yaptığı, İzmir merkezi ile birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünün, işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.

#3
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 36 gözaltı kararı var

Suç örgütünün 18 ayrı örgütsel eylem gerçekleştirdiği belirlendi.

#4
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 36 gözaltı kararı var

Bu kapsamda İzmir, İstanbul ve Ankara'da 38 ayrı adreste 36 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

#5
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 36 gözaltı kararı var

Tutuklu bulunan 11 üyesi yönünden ise ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaların ayrıca yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

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