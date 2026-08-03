İspanya'daki göçmen kaosu için dikkat çeken açıklama: “Arkasında Netanyahu var”
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Fas'tan İspanya'ya yönelik düzensiz göç akınının arkasında israil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu belirtti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Fas'tan İspanya'ya yönelik düzensiz göç akınının arkasında israil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu belirtti.
Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya Sebte'deki düzensiz göç girişimleriyle ilgili suçlamalarda bulundu.
Petro, şunları kaydetti: "Faslıların Ceuta'ya yönelik sivil istilası, (Francisco) Franco'nun özgürlükçü cumhuriyeti devirmek ve İspanya'ya yeniden girmek için kadim Kurtuba Halifeliği'nin torunlarıyla yaptığı ittifakı taklit etmektedir. Fas halkı gözünü İspanya'dan ayırmalı ve dünyada firari bir soykırımcı olan Netanyahu’nun emellerine teslim edilmiş olan Fas'ın kendi gücüne odaklanmalıdır. İspanya kanla yazılmış tarihini hatırlamalıdır; İspanyol halkını faşizme sürüklemek istiyorlar ve İspanyol halkı 'Geçit yok!' demelidir, Arap medeniyeti de 'Geçit yok!' demelidir."
'AVRUPA'YI YOK ETMEK İSTİYORLAR' Avrupa ve Arap halklarına İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Petro, "Bebekleri, kadınları ve yaşlıları öldürmek için Gazze'ye atılan füzelerin parasını ödedikleri, Filistin'in özgürlüğünü elinden aldıkları aynı parayla, şimdi de Avrupa'nın demokratik ilerici yapısını yok etmek istiyorlar. Filistin'i ve tüm Avrupa'nın demokratik, özgürlükçü özünü, yani Batı kültürünün özünü yok etmek istiyorlar." açıklamasında bulundu.
'SEÇİM HİLESİNİN PARASINI NETANYAHU ÖDEDİ! BENİ SUSTURMAK İSTİYORLAR' Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen seçimleri hatırlatan Petro, "Kolombiya'daki seçim hilesinin parasını ödeyen de Netanyahu'dur ve bu yüzden beni susturmak istiyorlar. Kolombiya seçimlerindeki dijital müşahitlerin koordinasyonundan, egemen Kolombiya halkının kararları üzerinde algoritmalar vasıtasıyla dayatılan istatistiksel şablonu pazartesini beklemeden hemen şimdi ifşa etmelerini talep ediyorum. Şimdi medeniyetler arası diyalog vaktidir ve faşizm durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU? Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti./ kaynak: haber7
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