İspanya'daki göçmen kaosu için dikkat çeken açıklama: “Arkasında Netanyahu var”

Petro, şunları kaydetti: "Faslıların Ceuta'ya yönelik sivil istilası, (Francisco) Franco'nun özgürlükçü cumhuriyeti devirmek ve İspanya'ya yeniden girmek için kadim Kurtuba Halifeliği'nin torunlarıyla yaptığı ittifakı taklit etmektedir. Fas halkı gözünü İspanya'dan ayırmalı ve dünyada firari bir soykırımcı olan Netanyahu’nun emellerine teslim edilmiş olan Fas'ın kendi gücüne odaklanmalıdır. İspanya kanla yazılmış tarihini hatırlamalıdır; İspanyol halkını faşizme sürüklemek istiyorlar ve İspanyol halkı 'Geçit yok!' demelidir, Arap medeniyeti de 'Geçit yok!' demelidir."