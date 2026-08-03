İran 'tam hazırlık seviyesindeyiz' diyerek Türkiye'ye teklifini iletti: Gelin kuralım
İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral İbn'ül-Rıza, ordunun tam hazırlık içerisinde olduğunu ifade ederek Türkiye'ye ittifak teklifinde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral İbn'ül-Rıza, ordunun tam hazırlık içerisinde olduğunu ifade ederek Türkiye'ye ittifak teklifinde bulundu.
Aydınlık'ta yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Mecid İbn'ül-Rıza ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri, ateşkesin uygulanma sürecini ve iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi yollarını ele aldı.
Ateşkes anlaşmasına değinen Tuğgeneral İbn'ül-Rıza, İran'ın bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi ve dost ülkelerin talebi doğrultusunda bu anlaşmayı imzaladığını belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti, bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak ve dost ve komşu ülkelerin talebi doğrultusunda bu anlaşmayı imzalamıştır. Ancak ABD’nin uzun süredir devam eden anlaşmalara uymama geçmişi nedeniyle karşı tarafa hiçbir güvenimiz bulunmamaktadır. İran Silahlı Kuvvetleri tam hazırlık seviyesini korumakta ve anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda buna uygun bir karşılık verecektir” ifadelerini kullandı.
İsrail rejiminin Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’daki eylemlerine dikkat çeken İbn'ül-Rıza, ABD’nin sunduğu desteğin bu rejimin varlığını sürdürmesine ve daha da pervasızlaşmasına yol açtığını söyledi. İslam ülkelerinin pratik birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Tuğgeneral, İsrail'in Suriye ve Lübnan’da sözde "güvenlik bölgeleri" oluşturma planları ile ABD'li yetkililerin Hizbullah'a karşı yeni bir cephe açılmasına ilişkin son açıklamalarının tüm bölgeyi yeni güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.
İran, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve diğer İslam ülkelerinin katılımıyla bir "İslam Dünyası Güvenlik İttifakı" kurulması yönündeki önerisini hatırlatan İbn'ül-Rıza, “Son savaş, bölgenin güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini gösterdi. Yabancı güçlerin varlığı güvenlik sağlamadığı gibi güvensizliğin, belirsizliğin ve istikrarsızlığın artmasına da yol açacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Basra Körfezi’nin güvenliğinin de bölge ülkelerince yönetilmesi gerektiğini savunan İranlı komutan, “Güvenlik, iç dinamiklere dayalı bir meseledir ve bölge dışı güçlere bağımlılık kalıcı güvenlik sağlayamaz” dedi. İbn'ül-Rıza, Tahran ve Ankara arasındaki savunma, askerî ve güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesinin bölgenin kolektif güvenliğini güçlendireceğini belirterek, yeni ve kalıcı güvenlik düzenlemeleri oluşturulması amacıyla Türkiye ve diğer bölge ülkeleriyle ortak istişareleri sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise telefon görüşmesinde; liderin, askerî komutanların, masum insanların ve özellikle Minab’da hayatını kaybeden öğrencilerin şehadetinden dolayı taziyelerini ileterek Ankara’nın ateşkesin eksiksiz uygulanmasını ve diplomasi yolunun sürdürülmesini desteklediğini vurguladı.
Bölge güvenliğinin ancak diyalog, işbirliği ve bölge ülkelerinin katılımı yoluyla sağlanabileceğini belirten Güler, “Türkiye, komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemektedir. Ankara, terörle mücadele, sınır güvenliği ve bölgesel meseleler başta olmak üzere çeşitli alanlarda İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğini daha da geliştirmeye hazırdır” dedi. Bölgesel işbirliği ve yakınlaşmanın kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu vurgulayan Güler, “Ankara, gerilimlerin azaltılmasına, terörle mücadeleye ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacak her türlü girişimi destekleyecektir” ifadelerini kullandı.
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