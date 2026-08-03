İran 'tam hazırlık seviyesindeyiz' diyerek Türkiye'ye teklifini iletti: Gelin kuralım

Ateşkes anlaşmasına değinen Tuğgeneral İbn'ül-Rıza, İran'ın bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi ve dost ülkelerin talebi doğrultusunda bu anlaşmayı imzaladığını belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti, bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak ve dost ve komşu ülkelerin talebi doğrultusunda bu anlaşmayı imzalamıştır. Ancak ABD’nin uzun süredir devam eden anlaşmalara uymama geçmişi nedeniyle karşı tarafa hiçbir güvenimiz bulunmamaktadır. İran Silahlı Kuvvetleri tam hazırlık seviyesini korumakta ve anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda buna uygun bir karşılık verecektir” ifadelerini kullandı.