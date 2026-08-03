TÜİK açıkladı: Kira artış oranı belli oldu
TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranına göre belli olan ağustos ayı kira artış oranı ortaya çıktı. Buna göre ağustos ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı yüzde 31,90 oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranına göre belli olan ağustos ayı kira artış oranı ortaya çıktı. Buna göre ağustos ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı yüzde 31,90 oldu.
Merakla beklenen rakamlar belli oldu... Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon yüzde 31,75 oldu.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise ağustos ayı itibariyle yüzde 31,90 olarak öne çıktı.
Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri, kiralarına yüzde 31,90 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 32,03 olmuştu.
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