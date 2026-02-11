Hain plan Epstein dosyalarından çıktı: Dikkat çeken Türkiye projesi
ABD'de erişime açılan Pedofili sapkın Jeffrey Epstein dosyalarından şimdi de YPG'ye ait önemli bir detay ortaya çıktı.
Epstein skandalı ile gündeme gelen Ünlü Dilbilimci Noam Chomsky, tarafından Esptein'e 28 Eylül 2015 'te bir e-posta yollandı.
E-postada Suriye'deki iç savaşta Pentagon'un bölgedeki faaliyetlerinden bahsedilerek, "ABD, birkaç yıl boyunca 'ılımlı' isyancıların (YPG/PKK) eğitimi için yüz milyonlarca dolar harcadı.
Pentagon bu 50 kişinin tamamını Suriye'ye gönderdi ve onlar da anında ya yok edildi ya da El-Nusra Cephesi'ne katıldı; görünüşe göre Türk istihbaratının işbirliğiyle.
Pentagon şimdi elinde yaklaşık 4 ya da 5 savaşçı kaldığını söylüyor" İfadeleri dikkat çekti./ kaynak: haber7
