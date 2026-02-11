  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin en ilginç köy isimleri belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız! Şok açıklamayı yaptılar: Kafaları karıştıran Guendouzi iddiası! Rakamlar paylaşıldı! Seçim anketinden tarihi sonuç çıktı Gece yarısı Adalet Bakanı olarak atanması herkesi ters köşe yapmıştı! Akın Gürlek’in yerine bakın kim geldi? Dikkat çeken “FETÖ” detayı Hain plan Epstein dosyalarından çıktı: Dikkat çeken Türkiye projesi Muş-Erzurum karayolunda korkutan kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı! Gece yarısı Adalet Bakanlığı görevine getirilmişti! “Akın Gürlek” için alarm verildi: Tamamını apar topar çağırdılar Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü hedefine erken ulaştı Rekorla başladık
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Hain plan Epstein dosyalarından çıktı: Dikkat çeken Türkiye projesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hain plan Epstein dosyalarından çıktı: Dikkat çeken Türkiye projesi

ABD'de erişime açılan Pedofili sapkın Jeffrey Epstein dosyalarından şimdi de YPG'ye ait önemli bir detay ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Hain plan Epstein dosyalarından çıktı: Dikkat çeken Türkiye projesi

Epstein skandalı ile gündeme gelen Ünlü Dilbilimci Noam Chomsky, tarafından Esptein'e 28 Eylül 2015 'te bir e-posta yollandı.

#2
Foto - Hain plan Epstein dosyalarından çıktı: Dikkat çeken Türkiye projesi

E-postada Suriye'deki iç savaşta Pentagon'un bölgedeki faaliyetlerinden bahsedilerek, "ABD, birkaç yıl boyunca 'ılımlı' isyancıların (YPG/PKK) eğitimi için yüz milyonlarca dolar harcadı.

#3
Foto - Hain plan Epstein dosyalarından çıktı: Dikkat çeken Türkiye projesi

Pentagon bu 50 kişinin tamamını Suriye'ye gönderdi ve onlar da anında ya yok edildi ya da El-Nusra Cephesi'ne katıldı; görünüşe göre Türk istihbaratının işbirliğiyle.

#4
Foto - Hain plan Epstein dosyalarından çıktı: Dikkat çeken Türkiye projesi

Pentagon şimdi elinde yaklaşık 4 ya da 5 savaşçı kaldığını söylüyor" İfadeleri dikkat çekti./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ğavıs

neyi engelledik gardaş? yalan söylüyor hamarıha
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?
Medya

İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Keçiören Belediyesinden istifa eden Mesut Özarslan'a yönelik küfür ve hakaret içerikli mesajları tartışma k..
Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!
Gündem

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!" başlıklı yazısı...
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi
Gündem

Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi

Gazeteci İlnur Çevik, Celal Talabani’nin Turgut Özal’a “Gel Kuzey Irak’ı ilhak et” teklifini yıllar sonra açıkladı.
Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz
Gündem

Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek, bu kapsamda O..
Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı
Gündem

Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı

Batı Trakya’daki İskeçe’de tamamı Türk ve Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü Dolaphan Devlet Ortaokulunda, Ortodoks Hristiyan geleneği "Ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23