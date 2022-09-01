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Medya
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Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

2022-09-01 14:09:45
Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı.

#1
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

Ajans Press’in 1-31 Ağustos tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Yapılan araştırmaya göre Ağustos ayında medyaya sevindirici haberler kadar ülkemizdeki acı olayların damga vurduğu gözlendi. En fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu:

#2
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Gece saatlerinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

#3
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerde tam normalleşme dönemine geçilirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kısa süre içerisinde büyükelçi atanacağını söyledi.

#4
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

Oto galerileri ve araç kiralama şirketlerini kapsayan araç satışında, bir otomobilin satışı ilk tescil tarihinden itibaren 6 bin kilometre ve 6 ay geçmiş olma koşuluyla yapılabilecek.

#5
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

TOGG ve FarasisEnergy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze'de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını üretti.

#6
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa; konut, arsa, işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacağı açıklandı.

#7
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı soruların Yediiklim Yayınları tarafından hazırlanan deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddialarının ardından iptal edildi; ÖSYM başkanı görevden alındı.

#8
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

#9
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

Bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti.

#10
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un önümüzdeki yıl mart ayında yollarda olacağını söyledi.

#11
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

Gaziantep ve Mardin’de peş peşe meydana gelen trafik kazalarında 35 kişi yaşamını yitirdi.

#12
Foto - Hadsiz Gülşen konut kampanyası ile yarıştı

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