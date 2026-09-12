Güvenlik korkuttu! OpenAI frene basmaya hazır

OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind bünyesinde çalışan ya da daha önce bu şirketlerde görev yapan bazı araştırmacılar, son haftalarda yapay zekâ yarışının güvenlik çalışmalarının önüne geçebileceği uyarısında bulundu. Eski Anthropic ve OpenAI araştırmacısı Jacob Coxon da görevinden ayrılırken iki şirketi süper zekâya ulaşmak amacıyla sorumsuz bir rekabet yürütmekle suçladı. Coxon, “Kendi kendini geliştiren süper zekâya doğru hızla ilerliyorlar ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar.” ifadelerini kullandı. Anthropic ve Google DeepMind’dan ayrılan iki araştırmacı da şirketlerin gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin taşıdığı riskler konusunda kamuoyuna daha açık davranması gerektiğini belirtti.