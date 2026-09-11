Alexander Nübel kendine puanı verdi
Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Erzurumspor FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
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Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Erzurumspor FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
"PERFORMANSIMDAN DOLAYI MUTLUYUM" - Erzurumspor FK'ya karşı oynadıkları maçın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Nübel, "Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımdan dolayı mutluyum, bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum" diye konuştu.
Savunma anlamında takım olarak iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Alman kaleci, "Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santrforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz" ifadelerini kullandı.
TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ - Son olarak taraftarlara teşekkür eden Nübel, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalar da geçireceğiz"
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