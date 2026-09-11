Alexander Nübel kendine puanı verdi

Savunma anlamında takım olarak iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Alman kaleci, "Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santrforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz" ifadelerini kullandı.