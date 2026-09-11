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İşte dünyanın en çok kazanan devlet başkanı! Maaşı Trump'ın 7 katı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte dünyanın en çok kazanan devlet başkanı! Maaşı Trump'ın 7 katı

Yıllık gelir 2,85 milyon dolarla dünyanın en çok kazanan lideri belli oldu. İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın maaşından 7 kat daha fazla maaşa sahip olan o lider...

#1
Foto - İşte dünyanın en çok kazanan devlet başkanı! Maaşı Trump'ın 7 katı

Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un maaşına yapılacak yüzde 64'lük artış gündem oldu. Dünyanın en yüksek maaş alan siyasi lideri olan Wong'un yıllık geliri, yeni düzenlemeyle 2,2 milyon Singapur dolarından 3,6 milyon Singapur dolarına, yani yaklaşık 2,85 milyon ABD dolarına yükselecek.

#2
Foto - İşte dünyanın en çok kazanan devlet başkanı! Maaşı Trump'ın 7 katı

MAAŞI YÜZDE 64 YÜKSELECEK - Singapur hükümeti, siyasi makam sahiplerinin maaşlarına ilişkin yeni düzenlemeyi 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe koyacak. Yeni sistem kapsamında başbakanın maaşının belirlendiği referans ücret 1,8 milyon Singapur dolarına çıkarılırken, başbakanın maaşı bu rakamın iki katı olacak. Wong'un mevcut yıllık geliri 2,2 milyon Singapur doları seviyesindeyken yeni düzenlemeyle bu rakam 3,6 milyon Singapur dolarına yükselecek.

#3
Foto - İşte dünyanın en çok kazanan devlet başkanı! Maaşı Trump'ın 7 katı

MAAŞ ARTIŞINI 5 YIL BOYUNCA BAĞIŞLAYACAK Wong, kendisine yapılacak maaş artışının tamamını önümüzdeki beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Başbakan, bu kararın diğer siyasi makam sahipleri için bir zorunluluk oluşturmadığını da belirtti.

#4
Foto - İşte dünyanın en çok kazanan devlet başkanı! Maaşı Trump'ın 7 katı

TRUMP'IN MAAŞININ 7 KATI - Yeni maaş paketi Wong'u dünya liderleri arasında açık ara en yüksek gelir elde eden isimlerden biri haline getirecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık başkanlık maaşı 400 bin dolar. Wong'un yaklaşık 2,85 milyon dolarlık yeni geliri, Trump'ın maaşının yaklaşık 7,1 katı olacak. İngiltere Başbakanı'nın yıllık geliri ise yaklaşık 230 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

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