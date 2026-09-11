Yolcu uçağında bomba paniği
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sefere hazırlanan yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sefere hazırlanan yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı.
Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin Larnaka kentinden İtalya'ya gitmek üzere pist başında sefere hazırlanan Wizz Air'e ait yolcu uçağında bomba olduğuna dair ihbarlar yapıldı.
Rum Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanı Evie Tsolaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, birden çok kuruma uçakta bomba olduğuna dair ihbarlar ulaştığını aktardı. Gelen ihbarlar üzerine uçak pist başından döndürülüp tekrar aprona çekilerek yolcular tahliye edildi.
Tsolaki, polisin uçakta yaptığı aramada herhangi bir bulguya rastlamadığını, bunun üzerine Larnaka'dan Roma'ya gidecek Wizz Air uçağının yolcularının tekrar uçağa alınarak seferini yapmasına izin verildiğini açıkladı.
Bomba ihbarı sonucu Larnaka Havalimanı'nda kısa süre askıya alınan uçak seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı, Rum İçişleri Bakanlığının da asılsız ihbarların kaynağını araştırdığı kaydedildi.
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