  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alexander Nübel kendine puanı verdi Yolcu uçağında bomba paniği İsmail Kartal'ı ikna eden isim gün yüzüne çıktı Bakan Şimşek müjdeyi MKYK’da verdi! En düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı! Dünyanın gözü Yeni Delhi'de! BRICS liderleri kritik zirvede buluşuyor 30 yaşındaki her birey dikkat etmeli: Doğal biberiye ve karanfili kaynatıp şişeye doldurun! Saçlar hacim kazanacak İşte dünyanın en çok kazanan devlet başkanı! Maaşı Trump'ın 7 katı Hakan Fidan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken mesaj: 13 yıl önce çözülebilirdi Emeği tarlada kaldı, isyan etti: ‘Dua okuyun, bedava toplayın!’ Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları belli oldu
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Yolcu uçağında bomba paniği

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yolcu uçağında bomba paniği

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sefere hazırlanan yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı.

#1
Foto - Yolcu uçağında bomba paniği

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin Larnaka kentinden İtalya'ya gitmek üzere pist başında sefere hazırlanan Wizz Air'e ait yolcu uçağında bomba olduğuna dair ihbarlar yapıldı.

#2
Foto - Yolcu uçağında bomba paniği

Rum Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanı Evie Tsolaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, birden çok kuruma uçakta bomba olduğuna dair ihbarlar ulaştığını aktardı. Gelen ihbarlar üzerine uçak pist başından döndürülüp tekrar aprona çekilerek yolcular tahliye edildi.

#3
Foto - Yolcu uçağında bomba paniği

Tsolaki, polisin uçakta yaptığı aramada herhangi bir bulguya rastlamadığını, bunun üzerine Larnaka'dan Roma'ya gidecek Wizz Air uçağının yolcularının tekrar uçağa alınarak seferini yapmasına izin verildiğini açıkladı.

#4
Foto - Yolcu uçağında bomba paniği

Bomba ihbarı sonucu Larnaka Havalimanı'nda kısa süre askıya alınan uçak seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı, Rum İçişleri Bakanlığının da asılsız ihbarların kaynağını araştırdığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

rumların canı sıkılmış oynuyorlar kendi kendileriyle...
TÜM YORUMLARA GİT
Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı
Gündem

Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in bir araya geldiği anlar siyaset..
Dolmabahçe’deki görüşmede gündeme gelmiş! Başkan Erdoğan’dan Salah’a sürpriz
Gündem

Dolmabahçe’deki görüşmede gündeme gelmiş! Başkan Erdoğan’dan Salah’a sürpriz

Başkan Recep Erdoğan, Trabzonspor’da forma giyen mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'ı görüşmeye davet etti. Görüşmenin Ankara’daki Cumhur..
Cuma namazında akıllara durgunluk veren olay! Camiye giren kadın cemaatin arasına karışmak istedi!
Gündem

Cuma namazında akıllara durgunluk veren olay! Camiye giren kadın cemaatin arasına karışmak istedi!

Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir camide cuma namazı esnasında eşine az rastlanır hareketli anlar yaşandı. Vatandaşların farz ibadetini eda ..
Kozinoğlu cinayetinde skandallar zinciri! Kurtlar Vadisi detayına inanamayacaksınız!
Gündem

Kozinoğlu cinayetinde skandallar zinciri! Kurtlar Vadisi detayına inanamayacaksınız!

Akit TV ana haber bülteninde gündeme getirilen Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından tam 15 yıl geçmesine rağmen, soruşturma dosyasındaki ..
Bisikletle tasarruf şovu yapıyorlardı! Kralı 2 milyon dolarlık lahde gömdüler
Gündem

Bisikletle tasarruf şovu yapıyorlardı! Kralı 2 milyon dolarlık lahde gömdüler

Batı medyasının yıllardır dünyaya pazarladığı “mütevazı Avrupa” görüntüsü, Norveç Kralı V. Harald’ın cenazesinde ortaya çıkan dudak uçuklata..
Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu medyasına olay gönderme: Duruşmayı değil maçı düşünüyorlar!
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu medyasına olay gönderme: Duruşmayı değil maçı düşünüyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu davasının canlı yayınlanmasını isteyen medya ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23