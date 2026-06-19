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Günün en acı haberi Kütahya'dan! 2 işçi vefat etti

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AA Giriş Tarihi:

Günün en acı haberi Kütahya'dan! 2 işçi vefat etti

Günün en acı haberi Kütahya'dan geldi. Kentte bulunan bir bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi vefat ederken 2 işçi yaralandı.

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Foto - Günün en acı haberi Kütahya'dan! 2 işçi vefat etti

Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makaranın devrilmesi sonucu işçilerin bulunduğu iskele çöktü.

#2
Foto - Günün en acı haberi Kütahya'dan! 2 işçi vefat etti

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Günün en acı haberi Kütahya'dan! 2 işçi vefat etti

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - Günün en acı haberi Kütahya'dan! 2 işçi vefat etti

Tedavi altına alınan işçilerden Sarı ve Türkoğlu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Foto - Günün en acı haberi Kütahya'dan! 2 işçi vefat etti

Diğer yaralı 2 işçinin ise tedavileri sürüyor.

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