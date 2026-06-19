Bakan Bayraktar yılsonunu işaret etti! Türkiye bedava enerjiye doyacak

Bayraktar, Türkiye'nin, bulunduğu stratejik konumla sadece kendi ihtiyacını karşılamadığına, güzergah ve arz çeşitlendirmesi yoluyla Avrupa'nın enerji güvenliğine de kritik katkılar sağladığına dikkati çekti. Almanya ile köklü işbirliğinde önemli bir güne şahitlik edildiğini yeni protokolle Türk-Alman Enerji Ortaklığı'nın "Türk-Alman Enerji ve Madenler Ortaklığı" haline geldiğini belirten Bayraktar, şunları ifade etti: "Bu, yalnızca bir isim değişikliği değil, ortak hedeflerimizin bilinçli, stratejik ve vizyoner bir biçimde genişletilmesidir. Bu doğrultuda, kritik ham maddeler alanında başlatılan ilk kurumsal temasları memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde araştırma kuruluşlarımızı, kamu kurumlarımızı ve sanayimizi bir araya getiren daha kurumsal bir işbirliği mekanizmasını bu güçlü zemin üzerine inşa etmemiz gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Türkiye, hem zengin maden potansiyeli hem de bu alandaki işleme kapasitesini geliştirme iradesiyle bu denklemde güvenilir ve güçlü bir ortak olmaya hazırdır. Ortak vizyonumuzu hayata geçirirken, en güçlü olduğumuz alanlarda ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz."