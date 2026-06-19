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Avrupa’yı bile geride bıraktı! Kayseri’den tüm Türkiye’ye yayılacak yeni model resmen başladı!

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Avrupa’yı bile geride bıraktı! Kayseri’den tüm Türkiye’ye yayılacak yeni model resmen başladı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de düzenlenen 1’inci Erciyes Zirvesi’nin ardından kent protokolüne bir dizi ziyarette bulundu.

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Foto - Avrupa’yı bile geride bıraktı! Kayseri’den tüm Türkiye’ye yayılacak yeni model resmen başladı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kayseri'de düzenlenen 1’inci Erciyes Zirvesi’nin ardından Kayseri Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

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Foto - Avrupa’yı bile geride bıraktı! Kayseri’den tüm Türkiye’ye yayılacak yeni model resmen başladı!

İbrahim Yumaklı bu ziyaretlerin ardından Melikgazi Belediyesi tarafından Alpaslan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çarşı Melikgazi’nin açılışına katıldı. Açılışa, Bakan Yumaklı’nın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı ile protokol üyeleri ve çarşıda işletmeleri olan esnaf katıldı.

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Foto - Avrupa’yı bile geride bıraktı! Kayseri’den tüm Türkiye’ye yayılacak yeni model resmen başladı!

‘AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ BİR ÖĞRETİSİNİ HATIRLATMIŞ OLACAK’ Çarşıyı örnek vizyon projesi olarak nitelendiren Bakan Yumaklı, "Sadece bir çarşının kapılarını açmadık. Üreticilerimizi, esnafımızı, yerel markalarımızı ve hakikaten her işlerini ellerine aldıklarında en iyisini yapıp en güzel bir şekilde sonuçlandıran kadın kooperatiflerimizi burada bir arada gördük. İnşallah bu örnek vizyon projesi Kayseri'den başlayarak bütün ülkemizde yayılarak devam eder.

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Foto - Avrupa’yı bile geride bıraktı! Kayseri’den tüm Türkiye’ye yayılacak yeni model resmen başladı!

Çarşının Avrupa'da benzer örnekleri var. Ancak onlardan daha iyi durumda. Türkiye'mizin dört bir tarafından, ülkemizin gıdasından sorumlu bir bakanlık olarak üreticilerimizin sofradaki ekmeğimizin, ürünümüzün garantisi olan üreticilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bütün üreticilerimize, teknoloji, yeniden yapılanma, üretim kabiliyetini ve kapasitesini artırma, kaliteli ve verimli üretim yapmakla alakalı düşüncesi, fikri olan başta genç kardeşlerimiz ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere bakanlığımızın bütün teşviklerinin ve desteklerinin hizmetlerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakanlığımızın bütün kurumları sizlerin emrine amade.

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Foto - Avrupa’yı bile geride bıraktı! Kayseri’den tüm Türkiye’ye yayılacak yeni model resmen başladı!

Burası aynı zamanda unuttuğumuz ama tekrar hatırlamak zorunda olduğumuz ahilik kültürünün de belki de çok önemli bir öğretisini bizlere tekrar hatırlatmış olacak” ifadelerini kullandı.

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