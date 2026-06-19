  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Afete karşı gönüllü ordusu: Munzur’un gençleri sahaya indi Bakan Gürlek’ten CHP’lilere ve çetelere net uyarı: Kimse Türkiye’den büyük değildir Bakan Bayraktar yılsonunu işaret etti! Türkiye bedava enerjiye doyacak Minik kurt uludu: Bahçeli güldü Ultraviyole ışınları uyarısı: Çocuklarda cilt yanığında ilk müdahale! Uzmanı anlattı... Vedat Muriç, 3 yıllığına Fenerbahçe'de Paris'te dev imza! HAVELSAN'dan savunma sanayiinde gövde gösterisi En iyi karpuz peki hangisi? Karpuz Çeşitleri Nelerdir? Karpuz Türleri ve Özellikleri...
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Bakan Gürlek’ten CHP’lilere ve çetelere net uyarı: Kimse Türkiye’den büyük değildir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Gürlek’ten CHP’lilere ve çetelere net uyarı: Kimse Türkiye’den büyük değildir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rize’de yaptığı konuşmada suç örgütleri ile yolsuzluk batağındaki CHP’li belediyelere operasyonları eleştiren kesimlere seslenerek "Milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamaz. Kimsenin kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp, hukuk dışı faaliyetlere girmesine izin vermeyiz" dedi.

#1
Foto - Bakan Gürlek’ten CHP’lilere ve çetelere net uyarı: Kimse Türkiye’den büyük değildir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Rize’ye geldi. Bakan Gürlek’i, havalimanında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ile kurum amirleri karşıladı. Rize Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Gürlek, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Bakan Gürlek’ten CHP’lilere ve çetelere net uyarı: Kimse Türkiye’den büyük değildir

Konuşmasına Rize’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bakan Gürlek, "Tabiatın cömertliğini yansıtan bu topraklar, aynı zamanda çok kıymetli devlet adamları yetiştirmiş, milletine hizmet etmeyi şeref bilen nice isimleri bağrından çıkarmıştır. Bu topraklar, asrın lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yetiştirmiştir. Bu şehir, onun hayat hikayesinin başladığı yer olduğu kadar, milletle kurduğu bir kutlu yürüyüşün ilk durağıdır. Kıymetli dostlar, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak uzun zamandır gelmek istediğim Rize’mize gelmeyi Allah bugün nasip etti. Her gün değişen ülke gündemimiz ve yoğun çalışma tempomuz nedeniyle sizlerle bir araya gelmek ancak bugün nasip oldu" dedi.

#3
Foto - Bakan Gürlek’ten CHP’lilere ve çetelere net uyarı: Kimse Türkiye’den büyük değildir

Bakan Gürlek, "Devlet, mazlumun sığındığı kapıdır. Devlet, yetimin güvendiği omuzdur. Devlet, hakkı gasbedilenin adalet umududur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, devletin sebebi vücudu, varlık gayesi evvelemirde adalettir devamında emniyettir. Son noktada huzur ve selamettir. Tarih boyunca büyük devletler, güçlü ordularıyla olduğu gibi adalet sistemleriyle de ayakta kalabilmişlerdir. Devlet sistemi içerisinde kuvvetler ayrılığının başını çeken her kurumumuz, kendi alanlarında en iyi hizmeti oluşturacak çalışma kapasitelerine ulaşmalıdır. Gücü adaletle tahkim etmeyen hiçbir medeniyet uzun ömürlü olmamıştır" diye konuştu.

#4
Foto - Bakan Gürlek’ten CHP’lilere ve çetelere net uyarı: Kimse Türkiye’den büyük değildir

Güçlü devlet olmanın yolunun güçlü adaletten geçtiğini dile getiren Bakan Gürlek, şunları kaydetti: "Türkiye, terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunları çözdükçe küresel ölçekte marka değerini daha da artırmaktadır. Adaletin tecellisinde hiç kimse, hiçbir zümre, hiçbir güç odağı bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir süreç değildir. Güçlü devlet olmanın yolu ancak güçlü adaletten geçer. Milletin devlete güveni sarsılırsa hiçbir yatırım, hiçbir kalkınma hedefi tek başına yeterli olmaz. Bu nedenle adalet sistemimizin güçlenmesi, hukuk güvenliğinin tahkimi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması en temel önceliklerimiz arasındadır. Özellikle faili meçhul dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar, suç örgütleriyle mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleri, asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp, hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Cezaları yetersiz bulanlar içinse malumunuz, biliyorsunuz 12'nci Yargı Paketi şu an Meclis'te bir düzenleme aşamasında. Bu konuda da 12'nci Yargı Paketi'nde bir kısım, özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin."

#5
Foto - Bakan Gürlek’ten CHP’lilere ve çetelere net uyarı: Kimse Türkiye’den büyük değildir

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'mızın değerli paydaşı olan MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de yüzyılın projesi olarak ortaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik projesi olan 'Terörsüz Türkiye' yolunda önemli adımlar atılarak kısa zaman içerisinde inşallah bir yasa çalışması Meclis'e gelecek. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da milli iradeyi yansıtan siyasi partilerimizin tamamına yakını, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un önderliğinde bir çalışma mesaisi harcamaktadır. Artık yüzyılın devlet projesinin son aşamalarına kadar, birçok kazasız belasız önemli bir yol ayrımına geldik. Türkiye Yüzyılı için en önemli aşamalarından biri olan Terörsüz Türkiye' projesi inşallah kanunla da taçlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek" dedi.

#6
Foto - Bakan Gürlek’ten CHP’lilere ve çetelere net uyarı: Kimse Türkiye’den büyük değildir

Bakan Gürlek, "Türk yargısı geçmişte olduğu gibi bugün de kararlarını herhangi bir odağın beklentisine göre değil; millet adına, hukuk adına vermeye devam edecektir. Türk yargısı yalnızca Anayasamıza, kanunlarımıza ve millet adına kullandığı yargı yetkisine bağlıdır. Hukuk sistemimiz üzerinde vesayetin kurulmasına nasıl dün müsaade etmediysek, bugün de etmeyeceğiz, yarın da etmeyeceğiz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve 7 ülkeden Batı Yaka’daki yerleşimci terörüne kınama
Dünya

Türkiye ve 7 ülkeden Batı Yaka’daki yerleşimci terörüne kınama

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları; Ramallah'ın kuzeyindeki..
Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz
Dünya

Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleriyle çatışıyoruz" denildi. ..
Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı
Gündem

Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı için Türkiye’de uzun süredir erişim engeli bulunan oyun platformu Roblox, yeniden..
Çocukları ve gençleri ifsad etmeyin! Türkiye'de yükselen 'mezuniyet töreni' rezillikleri
Aktüel

Çocukları ve gençleri ifsad etmeyin! Türkiye'de yükselen 'mezuniyet töreni' rezillikleri

Geçmişte eğitim döneminin bitişini simgeleyen mütevazı mezuniyet törenleri, sosyal medyanın ve "Mezuniyet Anneleri" konseptinin etkisiyle ço..
AJet’ten bir başarı daha! 'Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Listesi’ne adını yazdırdı
Gündem

AJet’ten bir başarı daha! 'Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Listesi’ne adını yazdırdı

AJet, çalışan memnuniyeti alanındaki başarılı uygulamaları ve insan odaklı yaklaşımıyla "Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" listesine adını ya..
Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...'
Dünya

Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...'

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "yaklaşan NATO zirvesine yalnızca onun için katılacağını söy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23