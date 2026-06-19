Bakan Gürlek’ten CHP’lilere ve çetelere net uyarı: Kimse Türkiye’den büyük değildir

Güçlü devlet olmanın yolunun güçlü adaletten geçtiğini dile getiren Bakan Gürlek, şunları kaydetti: "Türkiye, terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunları çözdükçe küresel ölçekte marka değerini daha da artırmaktadır. Adaletin tecellisinde hiç kimse, hiçbir zümre, hiçbir güç odağı bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir süreç değildir. Güçlü devlet olmanın yolu ancak güçlü adaletten geçer. Milletin devlete güveni sarsılırsa hiçbir yatırım, hiçbir kalkınma hedefi tek başına yeterli olmaz. Bu nedenle adalet sistemimizin güçlenmesi, hukuk güvenliğinin tahkimi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması en temel önceliklerimiz arasındadır. Özellikle faili meçhul dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar, suç örgütleriyle mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleri, asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp, hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Cezaları yetersiz bulanlar içinse malumunuz, biliyorsunuz 12'nci Yargı Paketi şu an Meclis'te bir düzenleme aşamasında. Bu konuda da 12'nci Yargı Paketi'nde bir kısım, özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin."