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Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

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Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Onursal Başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfınca, deprem bölgesinde yürütülen "Eğitim ve Meslek Atölyeleri" kapsamında İstanbul'da düzenlenen "Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması" programına katıldı. Konuşmasında dünyanın bir imtihan yeri olduğuna dikkati çeken Erdoğan "Medeniyet tasavvurumuzda darda kalanlara kol kanat germek, toplumun bekası için çalışmak, iyilik yapmak için fırsatlar aramak bir varoluş amacıdır. Vakfımız da bu geleneğin güçlü bir temsilcisidir” dedi. Erdoğan, vakfın atölyelerinde mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kadınları için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılacağını, iş yerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme gibi ihtiyaçlarının da karşılanacağını söyledi.

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Foto - Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Onursal Başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfınca, deprem bölgesinde yürütülen "Eğitim ve Meslek Atölyeleri" kapsamında İstanbul'da düzenlenen "Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfının 6 Şubat depremlerinin ardından sahada büyük bir özveriyle çalıştığını, sadece anlık ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp hayatı hızla onaracak kalıcı çözümler ürettiklerini söyledi.

#2
Foto - Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Vakfın ayrıca sürdürülebilir bir iyileşmenin ancak eğitimle, üretimle ve nitelikli istihdamla mümkün olduğu inancıyla hareket ettiğini dile getiren Erdoğan, vakfın Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD işbirliğiyle "İşim Gücüm Olsun Projesini" hayata geçirdiğini anlattı. Emine Erdoğan, "Vakıf, 2023 yılında, konteyner kentlerde 6 tekstil ve 1 kuaför atölyesi kurarak işe başladı. Bugün ise depremden etkilenen 11 ilimizin tamamında faaliyet gösteren 17 tekstil ve 15 kuaför atölyesiyle birlikte toplam 32 atölyemiz kadınlarımıza eğitim vermeyi sürdürüyor" diye konuştu.

#3
Foto - Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Her bir atölyede hayata yeniden tutunmanın, hayalleri gerçeğe dönüştürmenin hikayeleri yazıldığını kaydeden Erdoğan, yaklaşık 7 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin ustalık belgesi almaya hak kazandığını aktardı. Erdoğan, bugünkü programda, gayretli bir şekilde derslerini tamamlayan kursiyerlerin belgelerini takdim edeceklerini belirterek, projeye destek veren bakanlıklara, kuruluşlara ve vakfın eğitmenlerine teşekkür etti.

#4
Foto - Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Programdan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile vakıf arasında işbirliği protokolü imzalandığı bilgisini aldığını, mezunların "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında istihdam edileceğini öğrendiğini bildiren Erdoğan, "Mezunlar, bir yandan kamu yararına üretim yaparak gelir kazanacak, diğer yandan mesleki becerilerini geliştirmeye devam edecekler. Bununla birlikte program süresince İŞKUR, kursiyerlerin kalıcı istihdama kazandırılması için de çalışmalar yürütecek. Bu gelişmeyi son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. Eğitimle başlayan bir yolculuğun, istihdamla taçlanması bu projenin ne kadar titizlikle ele alındığının göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.

#5
Foto - Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Asrın Felaketi"nde hayatını kaybeden 53 bin 397 kişiyi rahmetle andı. "Allah, milletimizi bir daha böyle çetin imtihanlarla sınamasın, ülkemizi her türlü felaketten muhafaza buyursun." diyen Erdoğan, bu depremlerin tarihlerinin en ağır afetlerinden biri olarak hafızaya kazındığını söyledi. Emine Erdoğan, bu büyük acının herkesin ruhunda tazeliğini koruduğunu bildiğini dile getirerek, "Ancak bizler, dünyanın bir imtihan yeri olduğuna iman ediyoruz. Bu nedenle, en zor zamanlarımızda dahi yeise kapılmamak ve mücadeleden vazgeçmemek inancımızın bize yüklediği bir sorumluluktur. Nitekim, hepimiz Asrın Felaketi'nin içinden Anka kuşu gibi doğan asrın dayanışmasına hep birlikte şahit olduk. Her şartta yeniden ayağa kalkabilen, yüzünü ümitle geleceğe dönen bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik" diye konuştu.

#6
Foto - Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Sezai Karakoç'un "Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız." ifadesini aktaran Erdoğan, "Bugüne kadar, tarihin sert rüzgarları karşısında millet olarak dimdik durabildiysek, bunu inancımıza ve değerlerimize borçluyuz. Medeniyet tasavvurumuzda darda kalanlara kol kanat germek, toplumun bekası için çalışmak, iyilik yapmak için fırsatlar aramak bir varoluş amacıdır. Bu sayede ortaya eşine az rastlanır bir hamiyet kültürü çıkmıştır. Vakfımız da bu geleneğin güçlü bir temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in hatırasının, hayırlarla ve insan yetiştirme gayretiyle yaşatılmasından mutluluk duyduğunu dile getirerek, Rami Kütüphanesinde 4. kez düzenlenen Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri için de vakfa teşekkür etti. Kütüphanedeki etkinlik vesilesiyle vakfın 11 deprem ilinin tamamında okul kütüphaneleri kurup Milli Eğitim Bakanlığına teslim etmesini takdirle karşıladığını aktaran Erdoğan, gelecek yıl da bu çalışmaların devam etmesini temenni etti.

#8
Foto - Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Emine Erdoğan, şunları belirtti: "Afetler, sosyal ve ekonomik yaşamı sekteye uğratan, toplumsal psikolojide derin yaralar açan, uzun süreli krizlerdir. Ne yazık ki kadın ve çocuklar, afetlerin etkilerini çoğu zaman daha ağır şekilde yaşıyorlar. Afet süreçlerinde kadınların bakım yükü artıyor, eşlerini kaybetmeleri halinde evin geçimini sağlama sorumluluğu büyük oranda onların omuzlarına yükleniyor. Bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük öneme sahiptir. Vakfımız bu bilinçle, atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına destek olacaklar. Aile Destek Programı kapsamında, iş yerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardım edecekler. Ayrıca işletme yönetimi, dijital okuryazarlık gibi alanlarda da eğitim vererek, kadınların profesyonel bir donanım kazanmalarını sağlayacaklar." Meslek eğitiminden, iş yeri açmaya uzanan bu geniş ölçekli girişimin, hem ailelerin refahına hem de bölge ekonomisinin canlanmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığına dikkati çeken Erdoğan, afet sonrasında hayatın yeniden normale dönmesinde kadınların üstlendiği kritik rolün önemini vurguladı.

#9
Foto - Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Erdoğan, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" formülüne yürekten inandıklarının altını çizerek, "Kadınların aile hayatlarını desteklemenin, eğitim ve iş hayatında önlerini açmanın çok önemli üç sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan ilki ekonomik kalkınma, ikincisi toplumsal dönüşüm, üçüncüsü ise müreffeh bir gelecektir. Dolayısıyla deprem bölgesinde kurulan atölyelerimiz, meslek eğitimi vermekten çok daha büyük bir vizyonun eseridir." değerlendirmesini yaptı. Konuşmasında kursiyerlere seslenen Erdoğan, "Sizler gerçekten çok zor günlerden geçtiniz. Ama unutmayın ki yaşadığınız acıları, kayıpları, sıkıntıları milletçe paylaştık. Birlikte gözyaşı döktüğümüz gibi, yaraları da birlikte sardık, sarmaya devam edeceğiz inşallah. Sizlerden ricam bu atölyelerde edindiğiniz bilgi ve becerilere sahip çıkmanız, öğrendiklerinizi hayatınıza ve mesleğinize yansıtmanızdır. Ben, sizin aklınıza koyduğunuz her hedefe ulaşacağınıza yürekten inanıyorum." diye konuştu. Erdoğan, kursiyerlere bundan sonraki hayatlarında başarılar ve mutluluklar dileyerek, konuşmasını tamamladı.

#10
Foto - Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

"Sen Yalnız Değilsin" tanıtım filminin izlendiği programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da katılımcılara hitap etti. Programda, "Senin Hikayen" adlı belgeselin gösteriminin ardından deprem bölgesindeki atölyelere katılan kursiyerler adına Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi’nden Meryem Gümüş'e plaket takdim edildi.

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Foto - Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Emine Erdoğan, ayrıca, Bakan Tekin ve eşi, Bakan Işıkhan ve eşi, Leyla Şahin Usta, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın eşi Nuran Fidan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve vakfın yönetim kurulu üyeleri ile birlikte "Şule Yüksel Şenler İlhamıyla" adlı sergi alanını gezdi.

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