Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Onursal Başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfınca, deprem bölgesinde yürütülen "Eğitim ve Meslek Atölyeleri" kapsamında İstanbul'da düzenlenen "Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması" programına katıldı. Konuşmasında dünyanın bir imtihan yeri olduğuna dikkati çeken Erdoğan "Medeniyet tasavvurumuzda darda kalanlara kol kanat germek, toplumun bekası için çalışmak, iyilik yapmak için fırsatlar aramak bir varoluş amacıdır. Vakfımız da bu geleneğin güçlü bir temsilcisidir” dedi. Erdoğan, vakfın atölyelerinde mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kadınları için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılacağını, iş yerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme gibi ihtiyaçlarının da karşılanacağını söyledi.