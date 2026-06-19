Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız!

Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Asrın Felaketi"nde hayatını kaybeden 53 bin 397 kişiyi rahmetle andı. "Allah, milletimizi bir daha böyle çetin imtihanlarla sınamasın, ülkemizi her türlü felaketten muhafaza buyursun." diyen Erdoğan, bu depremlerin tarihlerinin en ağır afetlerinden biri olarak hafızaya kazındığını söyledi. Emine Erdoğan, bu büyük acının herkesin ruhunda tazeliğini koruduğunu bildiğini dile getirerek, "Ancak bizler, dünyanın bir imtihan yeri olduğuna iman ediyoruz. Bu nedenle, en zor zamanlarımızda dahi yeise kapılmamak ve mücadeleden vazgeçmemek inancımızın bize yüklediği bir sorumluluktur. Nitekim, hepimiz Asrın Felaketi'nin içinden Anka kuşu gibi doğan asrın dayanışmasına hep birlikte şahit olduk. Her şartta yeniden ayağa kalkabilen, yüzünü ümitle geleceğe dönen bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik" diye konuştu.