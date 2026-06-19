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Minik kurt uludu: Bahçeli güldü

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Minik kurt uludu: Bahçeli güldü

MHP Lideri Devlet Bahçeli ile makamında bir araya gelen ilkokul öğrencisi, şiir okuduktan sonra kurt gibi uluyarak MHP Liderini güldürdü.

#1
Foto - Minik kurt uludu: Bahçeli güldü

İlkokul öğrencisi yanında getirdiği şiiri MHP Lideri Bahçeli’ye okudu.

#2
Foto - Minik kurt uludu: Bahçeli güldü

“Kurt uykudan uyanmış. Ulumaya başlamış. Uçak olup uçalım.

#3
Foto - Minik kurt uludu: Bahçeli güldü

Uzak yerlere kaçalım” şeklindeki sözlerle şiirini sonlandıran minik öğrenciye MHP Lideri Bahçeli gülerek müdahale etti.

#4
Foto - Minik kurt uludu: Bahçeli güldü

BURAYI DEĞİŞTİR ÜLKÜCÜLER KAÇMAZ: Minik öğrencinin şiirin sonunda kurt gibi ulumasından büyük bir mutluluk duyduğu gözlenen Bahçeli, şiirdeki kurdun kaçtığı kısma müdahale ederek; “Niye kaçıyor kurt? Ama kaçmayalım. Burayı değiştir. Ülkücüler kaçmaz” dedi.

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