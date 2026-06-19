Minik kurt uludu: Bahçeli güldü
MHP Lideri Devlet Bahçeli ile makamında bir araya gelen ilkokul öğrencisi, şiir okuduktan sonra kurt gibi uluyarak MHP Liderini güldürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MHP Lideri Devlet Bahçeli ile makamında bir araya gelen ilkokul öğrencisi, şiir okuduktan sonra kurt gibi uluyarak MHP Liderini güldürdü.
İlkokul öğrencisi yanında getirdiği şiiri MHP Lideri Bahçeli’ye okudu.
“Kurt uykudan uyanmış. Ulumaya başlamış. Uçak olup uçalım.
Uzak yerlere kaçalım” şeklindeki sözlerle şiirini sonlandıran minik öğrenciye MHP Lideri Bahçeli gülerek müdahale etti.
BURAYI DEĞİŞTİR ÜLKÜCÜLER KAÇMAZ: Minik öğrencinin şiirin sonunda kurt gibi ulumasından büyük bir mutluluk duyduğu gözlenen Bahçeli, şiirdeki kurdun kaçtığı kısma müdahale ederek; “Niye kaçıyor kurt? Ama kaçmayalım. Burayı değiştir. Ülkücüler kaçmaz” dedi.
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