Günden güne daha da yayılıyor! Trabzon büyük tehdit altında

Büyükmahalle muhtarı Ali Türeli ise, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden gönderilen ilaç ile mücadele ettiklerini ancak yeterli olmadığını dile getirerek, “Bu illet ile 3-3,5 yıldır uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince kendi çabalarımızla uğraştık. Bununla ilgili İl Tarım Müdürlüğü nereden kaynaklandığını belirlemek için bizden numune istediler. Bir kavanozun içerisine 3-4 tane koyarak gönderdik. Samsun’a gönderildi incelediler 3-4 ay sonra tekrar bizden numune istediler İzmir’e gönderileceğini söylediler. Bunun araştırması yapıldı. Devlet olarak biz belki yardım alamadık ama bu konuda gerek ilçe tarım, gerekse kaymakamlık bize elinden geldiğince yardım yaptı. Şu anda bize 150 kilogram kadar ilaç gönderdiler. Bu ilacı vatandaşlarımıza dağıttık ancak yeterli değil çok daha fazlası lazım. Vatandaşlarımızı ne kadar uyarıyorsak he beraber mücadele edelim onlar ellerinden geldiğini yaptılar fakat biz devlet olarak devletten bu konuda yardım dileğimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.