Gündemi altüst edecek iddia: AK Parti'ye geçmek isteyen belediye başkanı reddedildi
Gazeteci Ferhat Murat, AK Parti'ye geçmek isteyen ve defalarca reddedilen belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.
Son dönemde dönemde çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili AK Parti saflarına katılmıştı. Çok sayısa başkan ve milletvekilinin de AK Parti'ye katılacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.
TGRT'de canlı yayında gündemi değerlendiren Gazeteci Ferhat Murat dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Murat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in AK Parti'ye geçmek için birçok kez girişimde bulunduğunu iddia etti. Murat'ın iddiasına göre Mustafa Bozbey'ın başvurusu AK Parti tarafından kabul edilmedi.
AK Parti'ye geçmek için çok sayıda başvuru olduğunu belirten Ferhat Murat şu ifadeleri kullandı; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti’ye geçmek için birçok çok fazla kanal yaptı. Çok zorladı ancak AK Parti kendisine onay vermedi, vize vermedi.
Sonrasında Özgür Özel’i ziyaret etti. Bana gelen bazı belge ve bilgiler var. Kendisiyle ilgili bir soruşturma yapılıyor mu bilmiyorum ama Mustafa Bozbey hakkında son derece vahim, bakılması gereken ve önümüzdeki dönemde farklı bir sonuç ortaya çıkabilir.
