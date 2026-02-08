  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Gündemi altüst edecek iddia: AK Parti'ye geçmek isteyen belediye başkanı reddedildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gündemi altüst edecek iddia: AK Parti'ye geçmek isteyen belediye başkanı reddedildi

Gazeteci Ferhat Murat, AK Parti'ye geçmek isteyen ve defalarca reddedilen belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.

1
#1
Foto - Gündemi altüst edecek iddia: AK Parti'ye geçmek isteyen belediye başkanı reddedildi

Son dönemde dönemde çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili AK Parti saflarına katılmıştı. Çok sayısa başkan ve milletvekilinin de AK Parti'ye katılacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.

#2
Foto - Gündemi altüst edecek iddia: AK Parti'ye geçmek isteyen belediye başkanı reddedildi

TGRT'de canlı yayında gündemi değerlendiren Gazeteci Ferhat Murat dikkat çeken bir iddiada bulundu.

#3
Foto - Gündemi altüst edecek iddia: AK Parti'ye geçmek isteyen belediye başkanı reddedildi

Murat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in AK Parti'ye geçmek için birçok kez girişimde bulunduğunu iddia etti. Murat'ın iddiasına göre Mustafa Bozbey'ın başvurusu AK Parti tarafından kabul edilmedi.

#4
Foto - Gündemi altüst edecek iddia: AK Parti'ye geçmek isteyen belediye başkanı reddedildi

AK Parti'ye geçmek için çok sayıda başvuru olduğunu belirten Ferhat Murat şu ifadeleri kullandı; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti’ye geçmek için birçok çok fazla kanal yaptı. Çok zorladı ancak AK Parti kendisine onay vermedi, vize vermedi.

#5
Foto - Gündemi altüst edecek iddia: AK Parti'ye geçmek isteyen belediye başkanı reddedildi

Sonrasında Özgür Özel’i ziyaret etti. Bana gelen bazı belge ve bilgiler var. Kendisiyle ilgili bir soruşturma yapılıyor mu bilmiyorum ama Mustafa Bozbey hakkında son derece vahim, bakılması gereken ve önümüzdeki dönemde farklı bir sonuç ortaya çıkabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Daha önce adayımız ol demişlerdi sanırım o reddetmişti şimdi işler bursada çarşafa dolandığı için geçmek istemiş iyi ki de reddolmuş eğer doğruysa..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
