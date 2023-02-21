  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Gün ışıdı hasar ortaya çıktı

2023-02-21 11:18:34
Gün ışıdı hasar ortaya çıktı

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

#1
Foto - Gün ışıdı hasar ortaya çıktı

Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.

#2
Foto - Gün ışıdı hasar ortaya çıktı

Hatay'da dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

#3
Foto - Gün ışıdı hasar ortaya çıktı

Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.

Mülk sahiplerine çağrı: Depremzedelere kiralarda kolaylık sağlayın!
Ekonomi

Mülk sahiplerine çağrı: Depremzedelere kiralarda kolaylık sağlayın!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinin yıkılması sonucu memleketlerini terk edip başka şehirlere göç etmek zorunda kalan depremzedeler..
Depremin olduğu 6 il için dikkat çeken petrol kararı! Türkiye'ye duyuruldu
Gündem

Depremin olduğu 6 il için dikkat çeken petrol kararı! Türkiye'ye duyuruldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 15 sahada petrol arama ruhsatı verildi. Ruhsat verilen sahaların bazıları deprem felaketi içerisinde y..
Maraş depremini 12 gün önceden bilen isimden gündemi altüst edecek çıkış: İstanbul depremine 72 saat kala...

Maraş depremini 12 gün önceden bilen isimden gündemi altüst edecek çıkış: İstanbul depremine 72 saat kala...
Son dakika... AFAD acı haberi duyurdu! Bilanço ağırlaşıyor
Gündem

Son dakika... AFAD acı haberi duyurdu! Bilanço ağırlaşıyor

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bahçeli'den İstanbul depremi çıkışı
Siyaset

Bahçeli'den İstanbul depremi çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sürekli gündemde tutulan büyük İstanbul depremi hakkında uyarılarda bulundu.
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye flaş hamle! Uydudan müdahale...
Aktüel

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye flaş hamle! Uydudan müdahale...

Suudi Arabistan'dan 7 tır malzemeyle gelen Suudi yardım kuruluşu, Adıyaman'ın Kuyulu Mahallesi'nde deprem bölgesindeki sağlıkçıların uyduyla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23