Gündem
6
Yeniakit Publisher
Güllü'nün ablasından itiraf geldi: 'Yılan gibi sağa sola bakınıyordu'
Haber Merkezi

Güllü'nün ablasından itiraf geldi: 'Yılan gibi sağa sola bakınıyordu'

Şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam eden Güllü'nün ablasından şoke eden itiraf geldi.

#1
Foto - Güllü'nün ablasından itiraf geldi: 'Yılan gibi sağa sola bakınıyordu'

Nur Viral’in sunduğu programa telefonla katılan Kader Hanım, cinayet iddiasını yineleyerek, “O olmasaydı bu iş kaza ya da intihar diye kapanabilirdi. Ben cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Güllü'nün ablasından itiraf geldi: 'Yılan gibi sağa sola bakınıyordu'

Kader Hanım, cenazede dikkatini çeken bir detayı da paylaşarak, Tuğyan’ın davranışlarının kendisinde şüphe uyandırdığını söyledi:

#3
Foto - Güllü'nün ablasından itiraf geldi: 'Yılan gibi sağa sola bakınıyordu'

"YILAN GİBİ SAĞA SOLA BAKINIYORDU" "Tuğyan çok güzel oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu. ‘Kamera var mı, beni görüyor mu, çekiyor mu?’ diye. Ben bunu algıladım, çünkü yanında oturuyordum."

#4
Foto - Güllü'nün ablasından itiraf geldi: 'Yılan gibi sağa sola bakınıyordu'

OLAYIN GEÇMİŞİ Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin balkonundan düşmüştü. Kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçarken yakalandı.

#5
Foto - Güllü'nün ablasından itiraf geldi: 'Yılan gibi sağa sola bakınıyordu'

Sultan Nur Ulu emniyetteki ifadesinde, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü" demişti./ kaynak: haber7

