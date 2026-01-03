Güllü'nün ablasından itiraf geldi: 'Yılan gibi sağa sola bakınıyordu'
Şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam eden Güllü'nün ablasından şoke eden itiraf geldi.
Nur Viral’in sunduğu programa telefonla katılan Kader Hanım, cinayet iddiasını yineleyerek, “O olmasaydı bu iş kaza ya da intihar diye kapanabilirdi. Ben cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Kader Hanım, cenazede dikkatini çeken bir detayı da paylaşarak, Tuğyan’ın davranışlarının kendisinde şüphe uyandırdığını söyledi:
"YILAN GİBİ SAĞA SOLA BAKINIYORDU" "Tuğyan çok güzel oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu. ‘Kamera var mı, beni görüyor mu, çekiyor mu?’ diye. Ben bunu algıladım, çünkü yanında oturuyordum."
OLAYIN GEÇMİŞİ Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin balkonundan düşmüştü. Kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçarken yakalandı.
Sultan Nur Ulu emniyetteki ifadesinde, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü" demişti./ kaynak: haber7
