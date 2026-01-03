Türkiye'ye savaş açan ülke WhAP 8×8 alacak! Satış yapacak ülkeye bakın

Aracın tasarımı, STANAG Seviye 4 balistik koruma, ölçeklenebilir modüler zırh, uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) veya 30 mm insanlı kule ve çift su jeti ile amfibi tahrik özelliklerini entegre etmektedir. Bununla birlikte araç dahili olarak, hızlı tahliye ve personel güvenliği için optimize edilmiş bir iç düzen ile 3 kişilik mürettebat ve 8 tam teçhizatlı askeri personel taşıyabilmektedir. Otomatik şanzımanla entegre edilmiş 600 beygirlik Cummins ISXe motorunun güç verdiği WhAP’ın, yolda 100 km/s hıza ulaşabildiği belirtilmektedir. İlk olarak DefExpo 2014’te prototip olarak tanıtılan araç, o zamandan beri gövde koruması, dijital sistem entegrasyonu ve arazi hareketliliğindeki iyileştirmeler dahil olmak üzere çeşitli test aşamalarından ve konfigürasyon güncellemelerinden geçmiştir. Avrupa pazarındaki görünürlüğünü artırmak adına ise Tata, WhAP 8×8’i Mayıs 2025’te Atina’da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı DEFEA 2025’te sergilemişti.