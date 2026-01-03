  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Libya'dan geldi Tekirdağ'da karaya oturdu
AA Giriş Tarihi:

Libya'dan geldi Tekirdağ'da karaya oturdu

Lodos nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi Tekirdağ'da karaya oturdu.

#1
Foto - Libya'dan geldi Tekirdağ'da karaya oturdu

Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halinde bulunan Palau bayraklı "White Lina" isimli gemi, lodos nedeniyle sürüklenerek Santos Plajı önünde karaya oturdu.

#2
Foto - Libya'dan geldi Tekirdağ'da karaya oturdu

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Libya'dan geldi Tekirdağ'da karaya oturdu

Gemi personelinin talep etmesi halinde ekipler tarafından tahliye edilebileceği bildirildi.

#4
Foto - Libya'dan geldi Tekirdağ'da karaya oturdu

Yetkililer, geminin kurtarılması için hava koşullarının elverişli hale gelmesini beklediklerini, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından çalışmaların başlatılacağını belirtti.

