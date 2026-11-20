Gram altında 10 bin lira depremi: Herkes 'neler oluyor böyle' diyor
Gram altındaki sert düşüş yatırımcıyı üzerken piyasalardaki 10 bin lira beklentisi rafa kalktı. Ekonomist Zafer Ergezen gram altınla ilgili son tahminini paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gram altındaki sert düşüş yatırımcıyı üzerken piyasalardaki 10 bin lira beklentisi rafa kalktı. Ekonomist Zafer Ergezen gram altınla ilgili son tahminini paylaştı.
Altın piyasasında yaşanan sert düşüşün ardından gözler yıl sonu fiyatlarına çevrildi. Gram altının 2026 yılını hangi seviyede tamamlayacağı merak edilirken, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
TGRT Haber canlı yayınına katılan Ergezen, altın ve gümüş piyasalarında son dönemde yaşanan hareketliliğin nedenlerini değerlendirerek yatırımcıların takip etmesi gereken kritik seviyeleri paylaştı.
Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından piyasalarda dalgalanmanın arttığını belirten Ergezen, altın fiyatlarında görülen sert geri çekilmede faiz beklentilerinin etkili olduğunu söyledi.
Piyasalarda bir faiz artırımının ardından sıkılaşma sürecinin sona ereceği yönünde beklenti bulunduğunu aktaran Ergezen, faiz artışlarının devam edebileceği ihtimalinin gündeme gelmesiyle doların güç kazandığını ifade etti. Doların değer kazanmasının ise altın ve gümüş üzerinde satış baskısı oluşturduğunu dile getirdi.
2026 yılı içerisinde gram altının 10.000 TL seviyesine ulaşma ihtimalini düşük gördüğünü açıkça belirten Ergezen, aşağı yönlü hareketlerde 5.900-6.000 TL aralığının kritik destek bölgesi olduğuna dikkat çekti.
Uzman isim, gram altının bu seviyelerde tutunmasını beklediğini, kısa süreli aşağı yönlü sarkmalar yaşanabilse de söz konusu bandın altına kalıcı bir geçiş beklemediğini ifade etti.
Altının yukarı yönlü hareketinde ise 6.600-6.800 TL aralığının önemli bir direnç bölgesi olacağını belirten Ergezen, olası gelişmelere göre daha yüksek seviyelerin de gündeme gelebileceğini söyledi. Jeopolitik risklere de değinen Ergezen, savaşın sona ermesi halinde gram altında 7.200 TL seviyesinin görülebileceğini değerlendirdi. 2026 yılının kapanışına ilişkin kendi tahminini de paylaşan Ergezen, gram altının yılı yaklaşık 6.200 TL seviyesinde tamamlamasını beklediğini söyledi.
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