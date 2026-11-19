Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin net bir mesaj geldi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki tutumunun açık olduğunu belirterek yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi.
"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYACAK" - Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın genel başkanın cumhurbaşkanlığı için iradesi net. Cumhurbaşkanı adayı olmayacak, zaten ilan etti. Siyaseten böyle bir hedefi yok."
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