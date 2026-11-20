Hollanda ve Rusya arasında İHA krizi
Rusya, Destinus çalışanlarının Ukrayna’dan düzenlenen İHA saldırılarında rol aldığına ilişkin haberlerin ardından Hollanda’dan açıklama istedi. Şirket, askeri operasyon yürütmediğini savundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya, Destinus çalışanlarının Ukrayna’dan düzenlenen İHA saldırılarında rol aldığına ilişkin haberlerin ardından Hollanda’dan açıklama istedi. Şirket, askeri operasyon yürütmediğini savundu.
Rusya’nın Lahey Büyükelçiliği, Hollandalı savunma şirketi Destinus’un çalışanlarının Ukrayna’daki İHA faaliyetlerine ilişkin iddiaları Hollanda makamlarına taşıdı. Büyükelçilik, çalışanların Rusya’ya yönelik saldırılara olası katılımından yetkililerin haberdar olup olmadığının açıklanmasını istedi.
NRC gazetesinin araştırmasında, şirket çalışanlarının Haziran 2023’te Harkov cephesinde patlayıcı yüklü test İHA’larının hazırlanmasında görev aldığı ve Rusya’nın Voronej kenti yakınındaki bir askeri havaalanını hedef alan fırlatmayı yerinde izlediği öne sürüldü.
Aynı gün Voronej’de bir apartmana İHA çarpması sonucu üç kişi yaralandı. Habere göre Destinus çalışanları, binaya isabet eden aracın kendi ürünleri olabileceğinden şüphelendi. İki olay arasında kesin bir bağlantı kurulduğuna ilişkin bilgi verilmedi.
Aynı gün Rusya'nın Voronej kentinde bir apartmana İHA çarptı ve 3 kişi yaralandı. Hollandalı şirket Destinus'un çalışanları, binaya çarpan İHA'nın kendi ürünleri olduğundan şüphelendi.
Rusya doğumlu Mikhail Kokorich'in kurduğu şirkete Hollanda hükümeti yüzlerce milyon avroluk sipariş verdi ve İHA'ların ihracat izinlerini de sağladı. Haberde görüşlerine yer verilen Hollandalı savaş hukuku uzmanlarına göre, çalışanların eylemleri "çatışmalara doğrudan katılım" kapsamında değerlendiriliyor.
Savaş hukuku profesörü Liesbeth Zegveld, bu tür şirketleri desteklemenin Hollanda'yı fiilen savaşın içine sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Kokorich ise gazeteye yaptığı açıklamada, şirketin askeri operasyon yürütmediğini, hedefleri Ukrayna ordusunun seçtiğini ve şirketin yalnızca sözleşmeler çerçevesinde teknik destek verdiğini savundu.
Rusya'nın Lahey Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, NRC'nin haberinde görüşlerine yer verilen Hollandalı uluslararası insancıl hukuk uzmanlarının değerlendirmelerine dikkat çekilerek, uluslararası insancıl hukuka göre çatışmalara doğrudan katılan sivillerin korunma hakkını kaybettiği ve "meşru hedef" haline geldiği vurgulandı.
Destinus'a Hollanda Savunma Bakanlığınca milyonlarca avroluk sözleşmeler verildiği hatırlatılan açıklamada, Hollanda makamlarının şirketin faaliyetlerinden ne ölçüde haberdar olduğu ve gerekli denetimi yapıp yapmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğu kaydedildi. "Bu tablo karşısında Hollanda'yı yalnızca bir seyirci olarak görmek giderek zorlaşıyor. Lahey, attığı adımlarla çatışmaya giderek daha fazla dahil oluyor, çatışmanın uzamasına ve tırmanmasına katkıda bulunuyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Hollanda'dan, makamların ulusal bir savunma sanayi şirketinin çalışanlarının Rusya'ya yönelik saldırılara olası katılımından ne ölçüde haberdar olduğuna ilişkin açıklama beklendiği belirtildi.
Öte yandan Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Kiev'deki Hollanda Büyükelçiliğinin arka tarafına bir mermi isabet ettiğini duyurdu. Berendsen, X hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçilik çalışanlarının yaralanmadığını ancak binada hafif hasar oluştuğunu belirterek, "Ne olduğunu tam olarak araştırıyoruz. Şu anki önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı." ifadesini kullandı.
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