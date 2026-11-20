Destinus'a Hollanda Savunma Bakanlığınca milyonlarca avroluk sözleşmeler verildiği hatırlatılan açıklamada, Hollanda makamlarının şirketin faaliyetlerinden ne ölçüde haberdar olduğu ve gerekli denetimi yapıp yapmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğu kaydedildi. "Bu tablo karşısında Hollanda'yı yalnızca bir seyirci olarak görmek giderek zorlaşıyor. Lahey, attığı adımlarla çatışmaya giderek daha fazla dahil oluyor, çatışmanın uzamasına ve tırmanmasına katkıda bulunuyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Hollanda'dan, makamların ulusal bir savunma sanayi şirketinin çalışanlarının Rusya'ya yönelik saldırılara olası katılımından ne ölçüde haberdar olduğuna ilişkin açıklama beklendiği belirtildi.