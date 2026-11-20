Yurtayev, “Kasım 2026’da Türkiye’de tatil yapmak Rus turistler için daha ekonomik hale geldi. Moskova çıkışlı iki kişilik paket turların en düşük fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 30 düştü. Üç yıldızlı bir otelde altı günlük tatilin fiyatı 73 bin rubleden başlıyor” dedi.