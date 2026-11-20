Rusya flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye indirim yaptı
Turvizor Genel Müdürü İlya Yurtayev, Rusya’dan Türkiye’ye yönelik tatil turlarında keskin bir düşüş yaşandığını söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Turvizor Genel Müdürü İlya Yurtayev, Rusya’dan Türkiye’ye yönelik tatil turlarında keskin bir düşüş yaşandığını söyledi.
Tur arama ve karşılaştırma platformu Turvizor’un Genel Müdürü İlya Yurtayev, RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Kasım 2026’da Türkiye’de tatil yapmanın Rus turistler için daha ekonomik hale geldiğini belirtti.
Yurtayev, “Kasım 2026’da Türkiye’de tatil yapmak Rus turistler için daha ekonomik hale geldi. Moskova çıkışlı iki kişilik paket turların en düşük fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 30 düştü. Üç yıldızlı bir otelde altı günlük tatilin fiyatı 73 bin rubleden başlıyor” dedi.
Dört yıldızlı otellerde tatil fiyatları 75 bin rubleden, beş yıldızlı otellerde ise 80 bin rubleden başlıyor. Ekim ayında aynı koşullardaki tatil paketlerinin başlangıç fiyatı 110 bin ruble seviyesindeydi.
Yurtayev’e göre fiyatlardaki düşüşün temel nedeni, yoğun turizm sezonunun sona ermesi. Kasım ayında hava sıcaklığı kademeli olarak 18 dereceye düşerken yağışlar sıklaşıyor ve deniz suyu soğuyor. Turist sayısının azalmasıyla birlikte oteller daha avantajlı konaklama koşulları sunuyor.
Yurtayev’e göre fiyatların düşmesinde uçuş programlarındaki değişiklikler de etkili oluyor. Plaj sezonunun sona ermesiyle charter uçuşlarının sayısı azalırken turizm talebi diğer destinasyonlara yöneliyor.
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