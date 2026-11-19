Ford'dan AB'ye 'Made in Europe' uyarısı: Türkiye, İngiltere ve Fas kapsam dışında bırakılamaz
Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, AB’nin teşvik ve kamu alımlarında yerel üretim şartı getiren "Made in Europe" planının Türkiye, İngiltere ve Fas’ı dışarıda bırakmasının Avrupa otomotiv sektörüne zarar vereceğini ve yeni yatırımları caydıracağını söyledi. Almanya ve Fransa’nın İngiltere’yi kapsama alma uzlaşısı diğer ülkelerin onayını beklerken, Türkiye düzenlemeye dahil edilmek için girişimlerini sürdürüyor.