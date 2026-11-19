FORD’DAN BRÜKSEL’E ‘TRANSİT’ DERSİ: TÜRKİYE OLMADAN OLMAZ: Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, AB'nin hazırladığı "Made in Europe" planında Türkiye, İngiltere ve Fas'ın kapsam dışında bırakılmasının Avrupalı üreticilere zarar vereceğini söyledi. Avrupa Birliği, Çinli rakiplere karşı otomotiv sanayisini güçlendirmek amacıyla "Made in Europe" adlı bir plan hazırlıyor. Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye, İngiltere ve Fas'ın bu planın dışında tutulmasına tepki gösterdi. Baumbick'e göre bu tercih, Avrupa'nın kendi üreticilerine zarar verecek. Hazırlık aşamasındaki düzenleme, belirli teşviklerden ve kamu alımlarından yararlanmak için AB içinde üretim ve yerel tedarik şartı getiriyor.