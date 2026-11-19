Yıldız Holding, her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü düzenlediği Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü bu yıl da küresel ölçekte kutladı. Holding’in kurucusu merhum Sabri Ülker’in "Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır" sözünden ilham alınarak gerçekleştirilen kutlamalar, Holding’in çalışanlarını ve paydaşlarını ortak değerler etrafında buluşturdu. Çamlıca Kampüsü’ndeki kutlamalara Yıldız Holding çalışanlarının yanı sıra Ülker Ailesi, iş ve sanat dünyasından isimler, basın mensupları, sendika temsilcileri ve tedarikçilerin de aralarında bulunduğu Holding paydaşları katıldı. Türkiye’deki ofis ve fabrikaların yanı sıra Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasındaki şirketlerde düzenlenen etkinlikler, Mutlu Et Mutlu Ol anlayışının kültürler ve sınırlar ötesinde paylaşılan bir kurum kültürüne dönüştüğünü ortaya koydu.