Mutlu Et Mutlu Ol anlayışının bugün uluslararası bir kurum kültürüne dönüştüğünü belirten Murat Ülker, "82 yıl önce temelleri atılan Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı, bugün dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı buluşturan ortak kültürümüzdür. Her yıl kasım ayının üçüncü perşembesinde, Çin’den ABD’ye uzanan geniş bir coğrafyada bu güzel günü hep birlikte kutluyoruz. Güneşi takip ederek ilerleyen bu mutluluk zincirinde her ülke kendi kültürü ve gelenekleriyle yer alıyor. Hepimizin ortak noktası ise mutluluğu paylaşarak çoğaltmak. Bizim için Mutlu Et Mutlu Ol, yalnızca yılda bir gün hatırladığımız bir değer değil, her gün işimize ve topluma yaklaşımımıza yön veren bir hayat anlayışıdır. Sabri Ülker’den bize miras kalan bu anlayışı bugün böylesine büyük bir aile olarak sürdürmek önemli bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir iftihar vesilesi. Birlikte üreterek, paylaşarak ve iyilik yaparak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi.