Ekonomi
'Gram altın 2 bin lira değişecek' demişti! Elinde 1 gram bile altını olanları uyardı: Önce hüplet sonra gümlet
'Gram altın 2 bin lira değişecek' demişti! Elinde 1 gram bile altını olanları uyardı: Önce hüplet sonra gümlet

Geçtiğimiz günlerde ons altının maipüle edileceğini ve bu dolaylı operasyonunda gram altında 2 bin liralık düşüş olarak yansıyacağını ifade eden Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları bir kez daha uyardı.

2 haftadan daha uzun süredir devam eden savaşta altın, petrol ve dolardaki gelişmeler merak ediliyor. Orta Doğu’daki çatışmaların petrol sevkiyatlarında uzun süreli kesinti yaratacağına dair endişelerin bir miktar azalması piyasaları rahatlatıyor. Yarın akşam ise Fed’in faiz kararı takip edilecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi’nin Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamaları, piyasalardaki risk algısını kısmen azalttı. Açıklamaların ardından petrol fiyatlarında geri çekilme görülürken, ABD tahvil getirileri düşüş gösterdi ve dolar son dönemdeki kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Petrol fiyatları, önceki seansta yaşanan düşüşün ardından arz endişelerinin yeniden öne çıkmasıyla yüzde 3'ün üzerinde yükseldi. Brent petrol fiyatı 103 dolar üzerinde seyrediyor. Boğazın büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle tankerler haftalardır bekliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik değerlendirmelerini gdh’ın YouTube kanalına yaptı. Memiş, ABD’nin yarın faiz indiriminde pas geçebileceğini kaydetti. Memiş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Petrol fiyatları muhtemelen 105 dolar seviyesine kadar gider. Oradan tekrar aşağı yönlü hareketlerle 95 dolar seviyesine kadar çekilir. Ondan sonra 115 dolara gider. Oradan tekrar 100 dolara çekilir. Böylece petrol fiyatlarındaki tansiyon artmaya devam ettikçe, petrol fiyatlarının küresel ekonomileri maliyeti artmaya devam ettikçe, enflasyon tarafındaki riskler artmaya devam ettikçe merkez bankaları artık yavaş yavaş bir makas değişikliğine gider”

Merkez bankalarının kendilerine yeni bir yol haritası çizeceklerini kaydeden Memiş, yatırımcıların da yeni bir strateji belirlemesi gerektiğini söyledi. Orta Doğu’daki gerilimin piyasaya olan etkisini değerlendiren Memiş, şu sözleri sarf etti:

“Petrol fiyatlarını 115 dolar seviyesini görmesi her gün enflasyon tetikleyen faktörler. Ama İran diyor ki, ‘petrol fiyatları 200 dolara çıkana kadar biz bu savaşı sürdüreceğiz’ diyor. Eğer İran'ın bu iddiası gerçekleşirse petrol fiyatları 200 dolara giderse bambaşka bir Orta Doğu görmeye devam edeceğiz ve küresel ekonomilerde bambaşka bir durum görmeye devam edeceğiz. Özellikle öyle bir hiperenflasyon sürecine, stagflasyon sürecine gireriz ki dünya artık bunun altından nasıl kalkar bilemiyoruz. Savaşları bilerek ve isteyerek çıkartan bu sistem aslında büyük resetleme ile birlikte dijital paralara geçişi destekliyor ve 2030 yılında planladıkları bu dijital paralara geçiş dönemini 2027 yılında zaten aktif olarak bence kamuoyuna duyuracaklar”

Ezberlerin bozulacağını Körfez ülkeleri için bir şeylerin değişeceğini belirten Memiş, her geçen gün tehditlerin arttığını kaydetti. Memiş, “2026 yılında veya 2027 yılında büyük bir enflasyonla karşı karşıya kalma ihtimalimiz kuvvetli. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu enflasyon belasıyla tekrar tanışır ve bu enkazın altından kalkmak bence çok da kolay olmaz ekonomik olarak. Bilerek ve isteyerek patlatacaktır. Enflasyona hazırlık yapmak lazım. Sonra dijital paralara geçişle alakalı süreçleri yakından takip etmemiz gerekiyor” sözlerini kullandı.

Altın için de konuşan Memiş, şu sözleri sarf etti: “Savaş başladığı tarihten itibaren altın fiyatlarında bir gerileme var. Bilerek ve isteyerek baskılıyorlar ve düşürüyorlar. Şimdi savaşın bir ekonomik maliyeti var malum. En son 2025 yılında. Yine Amerika İsrail İran'a saldırdığı zaman altın fiyatları gerilmişti.

Borsaları yükselmişti, yine aynı senaryoyu görüyoruz. Altın satıyorlar, borsalarını destekliyorlar. Özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar, kredili işlemler yapanlar yani kumar masasında olanlara bu savaşın maliyetini çok güzel bir şekilde ödetiyorlar. Teminat tamamlama çağrısıyla mecburen köşeye sıkıştırıyorlar. Önce hüplet sonra gümlet. Altın ve gümüş satmaya zorluyorlar ve dolayısıyla da altın gümüşünü ucuzdan satmak zorunda kalıyor”

Altın ve gümüş yatırımcısının psikolojik olarak çok güçlü olması gerektiğinin altını çizen Memiş, “2026 yılında altın ve gümüş yatırımcısıyla top gibi oynayacaklar.

Aynı kripto para piyasasında ki yatırımcıların psikolojilerini onlara yaşatacaklar. O yüzden uzun vadeli bir yatırımcı olan, bu düşüşleri fırsat olarak gören yatırımcılar bence en şanslı yatırımcılar. Altın fiyatları düşmüyor. Altın fiyatları şu anda bir fırsat sunuyor.

Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı
Dünya

Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı

Bebek katili terörist Binyamin Netanyahu'nun kişisel güvenlik ekibinin eski başkanı Ami Dror, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında şaşı..
"Bir maaşa otomobil" kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'
Avrupa

“Bir maaşa otomobil” kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'

Avrupa’ya giderken “Türkiye kaybetti” paylaşımı yapan, bir aylık maaş ile otomobil alındığını sanan kitle yine hüsrana uğradı. Almanya'da to..
Türk vatandaşlarına uyarı geldi!
Dünya

Türk vatandaşlarına uyarı geldi!

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara kritik bölgelerden uza..
Kaymakamlık binasında silah sesleri! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde
Gündem

Kaymakamlık binasında silah sesleri! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde

Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyuldu. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık eki..
Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı
Dünya

Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı

Suriye’de Şara hükümetinin bu hafta başı aldığı yeni bir karar, seçim vaadi olarak alkolü ucuzlatma sözü veren ve ölüleri bile mezarlıkta ra..
Trump’tan İran için bitiş tarihi: "Savaş bu hafta değil ama çok yakında bitecek!"
Dünya

Trump’tan İran için bitiş tarihi: "Savaş bu hafta değil ama çok yakında bitecek!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden çatışmaların sona yaklaştığını müjdeledi. Oval Ofis’te çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, Hür..
