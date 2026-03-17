'Gram altın 2 bin lira değişecek' demişti! Elinde 1 gram bile altını olanları uyardı: Önce hüplet sonra gümlet

“Petrol fiyatlarını 115 dolar seviyesini görmesi her gün enflasyon tetikleyen faktörler. Ama İran diyor ki, ‘petrol fiyatları 200 dolara çıkana kadar biz bu savaşı sürdüreceğiz’ diyor. Eğer İran'ın bu iddiası gerçekleşirse petrol fiyatları 200 dolara giderse bambaşka bir Orta Doğu görmeye devam edeceğiz ve küresel ekonomilerde bambaşka bir durum görmeye devam edeceğiz. Özellikle öyle bir hiperenflasyon sürecine, stagflasyon sürecine gireriz ki dünya artık bunun altından nasıl kalkar bilemiyoruz. Savaşları bilerek ve isteyerek çıkartan bu sistem aslında büyük resetleme ile birlikte dijital paralara geçişi destekliyor ve 2030 yılında planladıkları bu dijital paralara geçiş dönemini 2027 yılında zaten aktif olarak bence kamuoyuna duyuracaklar”