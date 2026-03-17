'Gram altın 2 bin lira değişecek' demişti! Elinde 1 gram bile altını olanları uyardı: Önce hüplet sonra gümlet

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik değerlendirmelerini gdh’ın YouTube kanalına yaptı. Memiş, ABD’nin yarın faiz indiriminde pas geçebileceğini kaydetti. Memiş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Petrol fiyatları muhtemelen 105 dolar seviyesine kadar gider. Oradan tekrar aşağı yönlü hareketlerle 95 dolar seviyesine kadar çekilir. Ondan sonra 115 dolara gider. Oradan tekrar 100 dolara çekilir. Böylece petrol fiyatlarındaki tansiyon artmaya devam ettikçe, petrol fiyatlarının küresel ekonomileri maliyeti artmaya devam ettikçe, enflasyon tarafındaki riskler artmaya devam ettikçe merkez bankaları artık yavaş yavaş bir makas değişikliğine gider”