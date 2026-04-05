Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Randy George’un istifasını istemişti. Pentagon ise George'un emekli olacağını açıklamıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın esas olarak Başkan Donald Trump tarafından istenmediği belirtiliyor. Zira Trump'ın kara harekatı kararına karşı George'un olumsuz rapor sunduğu ifade ediliyor. Veda mesajı paylaşan George, ABD'yi gereksiz savaşa sürükleyen siyonist Donald Trump'ın liderliğini küçümsedi.