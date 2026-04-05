SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Randy George’un istifasını istemişti. Pentagon ise George'un emekli olacağını açıklamıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın esas olarak Başkan Donald Trump tarafından istenmediği belirtiliyor. Zira Trump'ın kara harekatı kararına karşı George'un olumsuz rapor sunduğu ifade ediliyor. Veda mesajı paylaşan George, ABD'yi gereksiz savaşa sürükleyen siyonist Donald Trump'ın liderliğini küçümsedi.

Foto - Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj

ABD basınında yer alan haberlere göre Hegseth’in, Başkan Donald Trump’ın ordu vizyonuna daha uygun bir isimle çalışmak istediği ve bu nedenle George’un görevden ayrılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Foto - Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj

Görevinden ayrılan George, ordu personeline gönderdiği veda mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Foto - Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj

Ordunun görev odaklı yapısını sürdüreceğine inandığını belirten George, askerlerin “zorlu eğitim ve cesur, karakter sahibi liderler” hak ettiğini vurguladı.

Foto - Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj

George’un bu mesajı, görevden ayrılış sürecinin perde arkasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Foto - Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj

2023 yılında ABD Senatosu onayıyla göreve başlayan George’un normal şartlarda 4 yıllık görev süresi kapsamında 2027’ye kadar görevde kalması bekleniyordu. Ancak alınan kararla görev süresi yaklaşık bir yıl erken sona erdi.

Foto - Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada George’un uzun yıllara dayanan hizmeti için teşekkür ederek emeklilik sürecinde başarılar diledi.

Foto - Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj

George’un ayrılığı, Pentagon’da son dönemde yaşanan üst düzey görev değişimlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Hegseth’in göreve gelmesinden bu yana birçok üst düzey general ve amiralin görevden alındığı ya da emekliye sevk edildiği belirtiliyor. Bu gelişmelerin, ABD’nin özellikle İran ile artan gerilim ve askeri hareketlilik sürecinde gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Yorumlar

Çepni

Siyon işine yaramayan general ve askerleri bertaraf ediyor..sanki Türkiyede olmadıda !

Alî

Şansını kürtlerde arıyor, o da zor görünüyor, Türkiye gerçeği var.
Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Haydut ABD ve terörist İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dahil olan Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi...
Mossad'a büyük darbe indirildi
Dünya

Mossad'a büyük darbe indirildi

İran destekli Husiler, terör devleti İsrail'in istihbarat servisi Mossad'a çalışan bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurdu ..
Taksici milletvekilini döverek öldürdü!
Dünya

Taksici milletvekilini döverek öldürdü!

Güney Afrika’da siyaset dünyasını sarsan korkunç bir olay yaşandı. Yerel bir milletvekilinin bir taksi şoförüyle girdiği tartışma, trajik bi..
Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu
Gündem

Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu

Gazeteci Fatih Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Özkan Yalım’ın, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret
Gündem

Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret

Mezarlıkta rakı içen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kendilerine örnek alan laikçi yobazlar, Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret..
İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!
Gündem

İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!

İran semalarında düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının kayıp mürettebatı için düzenlenen dev operasyonun kan donduran detayları gün yüzü..
