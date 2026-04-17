Gözler hep gökyüzünde iken... Uçaklar neden genellikle beyaz olur? Görünüşe göre 7 sebebi var

1. Termal Yönetim (Güneş Işığını Yansıtma) Beyaz rengin en büyük avantajı, güneş ışığını ve radyasyonu yansıtma kapasitesi. Bu özellik, uçağın hem havada hem de pistte beklerken aşırı ısınmasını engeller. Özellikle süpersonik uçuşlarda (Concorde örneğinde olduğu gibi) sürtünmeden kaynaklanan yüksek ısıya karşı beyaz boya kritik bir kalkan görevi görür. Bu konutak TÜBİTAK'ın sitesinde yer alan bir makalede "Uçakların genellikle beyaz olmasının başlıca nedeni, ısınmaya neden olabilecek güneş ışınlarını yansıtarak uçağın plastik, karbon fiber ya da fiberglas gibi kompozit malzemeden yapılan bölümlerinin zarar görmesini engellemektir. Bu anlamda beyaz boyayı uçağın koruyucu kremi gibi düşünebilirsiniz" yorumu yapılmış.