Gözler hep gökyüzünde iken... Uçaklar neden genellikle beyaz olur? Görünüşe göre 7 sebebi var
Uçaklar neden genellikle beyaz olur sorusu her daim sorulmuştur...
Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Uçaklar genellikle beyaz oluyor. Peki, bu tercihin nedeni ne? Kaynaklara göre bu tercihin hem bilimsel hem ekonomik sebepleri var. Birlikte bakalım.
Bir havalimanına gittiğiniz zaman uçakların büyük kısmının beyaz olması dikkatinizi çeker. Bu tesadüfi bir durum değil. Yıllar içinde şekillenmiş bir tercih. Uçaklarda beyaz renk kullanımının sebeplerine baktığımızda 2'ye ayrıldığını görüyoruz. Bazıları bilimsel sebepler, bazıları ise ekonomik. Uçaklarda beyaz rengi öne çıkaran 7 faktör şöyle:
1. Termal Yönetim (Güneş Işığını Yansıtma) Beyaz rengin en büyük avantajı, güneş ışığını ve radyasyonu yansıtma kapasitesi. Bu özellik, uçağın hem havada hem de pistte beklerken aşırı ısınmasını engeller. Özellikle süpersonik uçuşlarda (Concorde örneğinde olduğu gibi) sürtünmeden kaynaklanan yüksek ısıya karşı beyaz boya kritik bir kalkan görevi görür. Bu konutak TÜBİTAK'ın sitesinde yer alan bir makalede "Uçakların genellikle beyaz olmasının başlıca nedeni, ısınmaya neden olabilecek güneş ışınlarını yansıtarak uçağın plastik, karbon fiber ya da fiberglas gibi kompozit malzemeden yapılan bölümlerinin zarar görmesini engellemektir. Bu anlamda beyaz boyayı uçağın koruyucu kremi gibi düşünebilirsiniz" yorumu yapılmış.
2. Hasar ve Sızıntıların Kolay Tespiti Uçuş güvenliği için kritik olan hidrolik sızıntıları, yağ kaçakları, gövdedeki mikro çatlaklar veya ezikler genellikle koyu renklidir. Beyaz zemin, bu tip kusurların hızlıca fark edilmesini sağlar.
3. Kuş Çarpmalarını Azaltma Bazı araştırmalar kuşların beyaz uçakları gökyüzü arka planında daha iyi fark ettiğini söylüyor. Yüksek görsel kontrast sayesinde kuşlar uçağı bir engel olarak daha erken algılar ve kaçınma manevrası yapabilir. Bu konuda 2011 yılında da bir araştırma yapıldı. Çalışmada ABD'deki resmi kuş çarpması kayıtları ve uçuş verilerini incelenmiş. Araştırmada doğrudan beyaz denmese de "Bu uçak modellerinde, gövdesi daha parlak olan uçakların daha az kuş çarpmasına maruz kaldığı görülmüş" yorumu var.
4. Maliyet Tasarrufu Beyaz boya, standart bir renk olduğu için hem daha ucuzdur hem de uygulanması daha kolaydır. Koyu renkli veya özel tasarımlı boyamalar yüzlerce litre ekstra boya ve zaman gerektirirken, beyaz renk havayolu şirketlerine operasyonel anlamda ciddi bir bütçe tasarrufu sağlar.
5. Solmaya Karşı Direnç Yüksek irtifada uçaklar yoğun UV ışınlarına ve zorlu atmosferik koşullara maruz kalır. Renkli uçaklar bu koşullarda hızla solar ve estetik görünümünü yitirir. Beyaz boya ise rengini çok daha uzun süre korur; bu da uçağın daha seyrek boyanması ve daha az maliyet demektir.
6. Ağırlık Avantajı ve Yakıt Verimliliği Bir uçağı tamamen koyu bir renge boyamak, beyaz boyaya göre daha fazla katman gerektirebilir. Daha hafif olan beyaz boya, uçağın toplam ağırlığını düşük tutarak doğrudan yakıt tasarrufu sağlanmasına yardımcı olur.
7. Yeniden Satış ve Kiralama Kolaylığı Dünyadaki uçakların bir kısmı kiralama (leasing) yoluyla kullanılır. Uçaklar el değiştirdiğinde, beyaz bir gövde üzerine yeni şirketin logosunu yerleştirmek daha kolaydır. Tamamen renkli bir uçağı yeni bir markaya uyarlamak pahalı ve zahmetli olduğu için beyaz uçaklar ticari açıdan daha değerlidir.
